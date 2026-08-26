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Khi chi nhánh ngân hàng “tự di chuyển” đến gặp khách hàng

Yến Linh
Yến Linh

Tại các chợ dân sinh, phố đi bộ và điểm công cộng ở bốn thành phố lớn, đoàn xe sắc cam của GPBank đưa dịch vụ ngân hàng số, thanh toán QR và kiến thức an toàn tài chính đến gần người dân. Hành trình giúp hàng nghìn người mở mới tài khoản, làm quen với tiện ích số và bảo vệ an toàn khi giao dịch trực tuyến.

Ngân hàng số theo chân người dân xuống phố

Với nhiều người, khoảng cách đến ngân hàng đôi khi được tạo nên bởi những thao tác chưa quen trên ứng dụng, tâm lý e ngại khi sử dụng dịch vụ số hoặc nỗi lo về an toàn giao dịch. Thay vì chờ khách hàng bước vào quầy, GPBank lựa chọn đi theo chiều ngược lại: chủ động xuất hiện tại những nơi người dân làm việc, mua sắm, vui chơi và sinh hoạt hằng ngày.

Khởi hành tại Đà Nẵng ngày 25/7/2026, hành trình tiếp tục đến Hà Nội ngày 8/8, Hải Phòng ngày 15/8 và TP.HCM trong hai ngày 22 đến 23/8. Những chiếc xe mang sắc cam GPBank lần lượt đi qua các địa danh quen thuộc như Cầu Rồng, Công viên APEC, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Thành phố Hải Phòng, Dinh Độc Lập, Bến Bạch Đằng và Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

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Những chiếc xe mang sắc cam GPBank với nhiều phần quà hấp dẫn.

Tại mỗi điểm dừng, khách hàng có thể mở tài khoản, làm quen với ứng dụng GP.DigiPlus và được hướng dẫn thực hiện các giao dịch phổ biến như chuyển tiền, thanh toán QR, gửi tiết kiệm hay sử dụng các tiện ích ngân hàng số. Với tiểu thương, thanh toán QR mở thêm một phương thức nhận tiền nhanh và thuận tiện. Với người lớn tuổi, sự hướng dẫn trực tiếp giúp các thao tác trên điện thoại trở nên dễ hiểu hơn. Người trẻ có thể hoàn tất việc mở tài khoản sau vài bước ngay tại điểm trải nghiệm.

Những chiếc xe sắc cam và các phần quà tạo sự chú ý ban đầu, nhưng yếu tố giữ chân người dân là khả năng giải đáp trực tiếp các nhu cầu rất cụ thể. Một khách hàng có thể hỏi cách bảo mật mã OTP; một tiểu thương muốn biết cách kiểm tra giao dịch QR; người khác cần hướng dẫn xử lý khi nhận được đường link đáng ngờ. Những trao đổi ngắn như vậy giúp dịch vụ ngân hàng số bớt xa lạ và gắn với tình huống thực tế trong đời sống.

An toàn tài chính cũng trở thành một nội dung xuyên suốt tại các điểm dừng. Nhân viên GPBank chia sẻ những nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân, lưu ý khi thực hiện giao dịch và cách nhận diện một số dấu hiệu lừa đảo. Trong bối cảnh các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản trên môi trường số ngày càng tinh vi, việc đưa kiến thức an toàn đến tận cộng đồng mang lại giá trị thiết thực hơn một hoạt động giới thiệu sản phẩm thông thường.

Kết thúc hành trình tại bốn thành phố, hàng nghìn tài khoản GPBank được mở mới và hàng nghìn phần quà được trao. Tuy nhiên, ý nghĩa của những con số này còn nằm ở việc nhiều khách hàng đã có trải nghiệm ngân hàng số đầu tiên với sự hỗ trợ trực tiếp, thay vì phải tự tìm hiểu qua màn hình hoặc tài liệu hướng dẫn.

Điểm chạm đường phố trong nhịp chuyển đổi của GPBank

Với một ngân hàng vừa làm mới nhận diện thương hiệu, việc xuất hiện trên các tuyến phố đông đúc giúp gia tăng mức độ nhận biết. Giá trị lớn hơn được tạo ra khi hình ảnh thương hiệu đi cùng trải nghiệm thực tế. Logo có thể giúp khách hàng ghi nhớ, còn một cuộc trò chuyện trực tiếp tạo cơ sở cho niềm tin.

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Nhân viên GPBank giải đáp những câu hỏi của khách hàng.

Tại mỗi điểm dừng, những câu hỏi về mở tài khoản, sử dụng ứng dụng, thanh toán hay bảo mật được nhân viên phản hồi ngay. Sự tương tác này tạo nên một hình dung cụ thể hơn về GPBank: một ngân hàng đang chủ động đơn giản hóa sản phẩm và đưa dịch vụ đến gần những nhu cầu thường ngày.

Các cuộc gặp gỡ cũng trở thành kênh phản hồi hai chiều. Những khó khăn khi thao tác trên ứng dụng, băn khoăn về an toàn hoặc kỳ vọng đối với sản phẩm được ghi nhận trực tiếp từ người sử dụng. Đây là nguồn dữ liệu thực tế để ngân hàng tiếp tục điều chỉnh hành trình khách hàng, hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ.

Hành trình qua bốn thành phố diễn ra trong bối cảnh GPBank đang tăng tốc chuyển đổi trên nhiều phương diện. Trong sáu tháng đầu năm 2026, huy động từ khách hàng tăng 30%, dư nợ tín dụng tăng 21% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng hơn 780% so với cùng kỳ. Đây là những chỉ dấu đáng chú ý về sự cải thiện quy mô hoạt động và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.

Trên kênh số, lượng khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng dành cho cá nhân tăng gần 7 lần so với nền tảng Internet Banking trước đây. Sự dịch chuyển này cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính trên điện thoại đang mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu để sản phẩm phải đơn giản, an toàn và phù hợp với nhiều nhóm người dùng.

Song song với việc đưa Core Banking thế hệ mới vào vận hành, GPBank tiếp tục đầu tư công nghệ, mở rộng và chuyển đổi mạng lưới giao dịch theo bộ nhận diện mới. Nếu Core Banking tạo ra năng lực xử lý ở phía sau, những điểm tư vấn lưu động giúp năng lực đó được chuyển hóa thành trải nghiệm dễ tiếp cận ở phía trước.

Khi phần lớn giao dịch có thể hoàn tất trên điện thoại, sự gần gũi của một ngân hàng được đo bằng khả năng xuất hiện đúng lúc khách hàng cần hướng dẫn, giải đáp và cảm giác an tâm. Những chuyến xe sắc cam vì thế trở thành một lát cắt dễ thấy của một GPBank đang thay đổi: hạ tầng hiện đại hơn, trải nghiệm đơn giản hơn và chủ động đi thêm một bước để đến gần khách hàng.

GPBank được chuyển giao về VPBank và chính thức sử dụng tên đầy đủ là Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng kể từ đầu năm 2025. Thông điệp “Kỷ nguyên Thịnh vượng” khẳng định khát vọng kiến tạo một ngân hàng không chỉ mang giá trị tài chính, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy - luôn sẵn sàng cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng hướng tới tương lai phát triển bền vững.

Từ khóa:

#Core Banking #VPBank #Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng #GPBank

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