Gia đình Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh "bỏ túi" thêm 3.000 tỷ đồng trong một ngày

Khối tài sản gia đình Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh tăng 3.000 tỷ đồng trong một ngày nhờ diễn biến tích cực của cổ phiếu TCB.

Chốt phiên 26/8, cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) tăng kịch trần 6,87% lên 33.450 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến này xuất hiện ngay sau khi Reuters đưa tin BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang đàm phán riêng để mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank với tư cách nhà đầu tư chiến lược. Thương vụ có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Đây là thương vụ tiềm năng chưa từng được công bố trước đó. Nếu thành công, nhà đầu tư chiến lược sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường ngân hàng đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam, đồng thời chấm dứt quá trình tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài kéo dài nhiều năm của Techcombank.

Nguồn: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo quản trị bán niên 2026, gia đình Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh nắm tổng cộng gần 1,4 tỷ cổ phiếu TCB.

Với mức giá trần 33.450 đồng/cổ phiếu, ước tính khối tài sản của gia đình ông Hồ Hùng Anh sở hữu khoảng 46.830 tỷ đồng. So với giá đóng cửa ngày 25/8 (31.300 đồng/cổ phiếu), khối tài sản trên tăng thêm khoảng 3.000 tỷ đồng.

Hiện tại, ông Hồ Hùng Anh sở hữu 78,6 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 1,1% vốn. Trong khi vợ ông là bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ giữ hơn 348,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,9% vốn.

Ba người con của chủ tịch Techcombank cũng nắm lượng lớn cổ phiếu ở ngân hàng. Trong đó, Hồ Anh Minh và Hồ Thủy Anh cùng nắm 344,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,8% vốn. Còn Hồ Minh Anh sở hữu 144,1 triệu cổ phiếu (2% vốn). Bà Nguyễn Hương Liên (em dâu ông Hồ Hùng Anh) nắm 139,2 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 1,9% vốn.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, Techcombank ghi nhận 18.539 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Techcombank đã xây dựng 2 kế hoạch kinh doanh nhằm linh hoạt điều hành, chủ động ứng phó với các điều kiện thị trường khác nhau.

Kịch bản 1 khi xung đột tại Iran được nhanh chóng giải quyết. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15% so với cùng kỳ lên 37.500 tỷ đồng. Kịch bản 2 khi xung đột kéo dài với tác động kinh tế dai dẳng, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ít hơn so với kịch bản trước đó là 35.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lottner đánh giá môi trường kinh doanh năm nay tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. "Những thay đổi trong nhu cầu bên ngoài, chuỗi cung ứng hoặc điều kiện tài chính quốc tế có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong nước và tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng nếu diễn biến thực tế khác với các kỳ vọng ban đầu".