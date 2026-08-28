Công ty liên quan đại gia Nguyễn Đức Chi tiếp tục báo lỗ, kiểm toán lưu ý gì?

Sunbay Ninh Thuận, doanh nghiệp do ông Nguyễn Đức Chi làm Chủ tịch HĐQT, tiếp tục ghi nhận khoản lỗ trong nửa đầu năm 2026, dù mức lỗ đã thu hẹp đáng kể. Đằng sau những con số tài chính mới nhất, đơn vị kiểm toán đã chỉ ra một vấn đề đáng chú ý.

Công ty vẫn chưa thoát lỗ

CTCP Sunbay Ninh Thuận vừa công bố thông tin về tình hình tài chính đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trong nửa đầu năm 2026, công ty báo lỗ sau thuế hơn 257 triệu đồng, giảm so với khoản lỗ 16,7 tỷ đồng cùng kỳ.

Nguồn: HNX.

Đáng chú ý, tính đến cuối tháng 6 năm nay, công ty này ghi nhận khoản lỗ lũy kế lên tới 298 tỷ đồng. Song, hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) vẫn ở mức âm 0,04%, cải thiện so với mức âm 3,53% của cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Sunbay Ninh Thuận hơn 662 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 3.666 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ phải trả, nợ vay phát hành trái phiếu ở mức 1.550 tỷ đồng, người mua trả tiền trước hạn 1.274 tỷ đồng. Doanh nghiệp không ghi nhận nợ vay ngân hàng.

Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản của doanh nghiệp giảm từ 0,89 lần xuống 0,85 lần. Trong khi đó, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 7,98 lần xuống 5,53 lần.

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Một điểm đáng chú ý là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội cho biết báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của nhóm công ty tại ngày 30/6/2026.

Tuy nhiên, kiểm toán lưu ý bản thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ cho thấy công ty mẹ ghi nhận khoản lỗ 226 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026 và khoản lỗ lũy kế 298 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026. Tại ngày này, các khoản nợ ngắn hạn của công ty mẹ đã vượt quá tài sản ngắn hạn 2.562 tỷ đồng.

Theo kiểm toán, những điều kiện này cùng với các vấn đề khác cho thấy tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết Sunbay Ninh Thuận được thành lập năm 2017 với vốn điều lệ 110 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Đầu tư bất động sản Thành Đông góp 58 tỷ đồng (52,7% vốn). Cá nhân Nguyễn Hồng Phúc góp 1,1 tỷ đồng (1% vốn) và ông Nguyễn Văn Cường góp 50,9 tỷ đồng (46,2% vốn).

Cuối năm 2019, công ty tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật được đổi sang ông Nguyễn Đức Chi.

Sau nhiều lần điều chỉnh vốn điều lệ, trong văn bản công bố tháng 2/2026, doanh nghiệp tăng vốn từ 770 tỷ đồng lên 960 tỷ đồng. Ông Chi là Chủ tịch hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Đức Chi được biết đến là một trong những doanh nhân Việt trong nhóm đại gia trở về từ Đông Âu. Hiện ông là Chủ tịch Tập đoàn Du lịch Crystal Bay. Sunbay Ninh Thuận là thành viên của tập đoàn này.