Chủ đầu tư The Legend City Đà Nẵng lãi nửa năm chưa đến 1 tỷ đồng, nợ phải trả vọt lên 6.750 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Vipico, chủ đầu tư The Legend City Đà Nẵng, ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 chỉ 551 triệu đồng, trong khi nợ phải trả tăng khoảng 4.750 tỷ đồng lên 6.750 tỷ đồng.

Vipico lỗ lũy kế gần 10 tỷ đồng

Theo báo cáo tình hình tài chính vừa công bố trên HNX, Công ty TNHH MTV Vipico ghi nhận vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối tháng 6/2026 ở mức khoảng 1.490 tỷ đồng, không thay đổi so với kỳ trước.

Đáng chú ý, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng vọt từ khoảng 2.000 tỷ đồng lên 6.750 tỷ đồng, tương đương tăng thêm khoảng 4.750 tỷ đồng chỉ sau nửa năm.

Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng của Vipico ở mức gần 1.900 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có khoảng 2.280 tỷ đồng nợ vay từ phát hành trái phiếu. Đây là các lô trái phiếu được chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước. Khoản nợ phải trả khác cũng lên tới gần 2.600 tỷ đồng.

Trong khi quy mô nợ tăng mạnh, kết quả kinh doanh của Vipico lại khá khiêm tốn. Nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 551 triệu đồng, giảm hơn 54% so với mức 1,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế, Vipico vẫn ghi nhận khoản lỗ gần 10 tỷ đồng.

Vipico hiện là chủ đầu tư dự án The Legend City Đà Nẵng - tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ có tổng vốn đầu tư khoảng 2.352 tỷ đồng. Đơn vị phát triển dự án là ROX Signature, trong khi tổng thầu Roxcons Việt Nam. Cả hai doanh nghiệp đều thuộc nhóm ROX.

Vipico được thành lập từ năm 2009, tiền thân là Công ty Cổ phần Vipico, trước khi chuyển sang mô hình công ty TNHH MTV vào năm 2018.

Người đại diện theo pháp luật hiện nay của doanh nghiệp là ông Trần Thanh Tùng (sinh năm 1986), thay ông Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 1994) kể từ tháng 6/2025.

Theo dữ liệu của VietTimes, trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2024, Vipico tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng. Cùng thời điểm, chủ doanh nghiệp cũng được thay đổi từ Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng Đà Nẵng sang Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Đức Trí.

Người được ủy quyền sở hữu toàn bộ phần vốn góp tại Vipico là bà Phan Thị Minh Thương (sinh năm 1992), Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Đức Trí.

Đáng chú ý, bà Thương đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển VID Thanh Hóa - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái ROX Group và là chủ đầu tư khu công nghiệp Bỉm Sơn Bắc Khu A.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Vipico gần đây còn mở rộng sang lĩnh vực tài chính.

Tháng 8/2025, doanh nghiệp trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (UPCoM: VUA) sau khi mua 6,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 18,34% vốn.

Cùng thời điểm, một số doanh nghiệp khác gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh, Nam Quang và Gen Cons Việt Nam cũng nâng tỷ lệ sở hữu tại Stanley Brothers lên mức chi phối.

Đáng chú ý, ba doanh nghiệp này đều được xem là những mắt xích trong mạng lưới tài chính - bất động sản có liên hệ với hệ sinh thái ROX Group.

May - Diêm Sài Gòn: Hơn 20.000 tỷ đồng nợ phải trả

Một doanh nghiệp khác có mối liên hệ với hệ sinh thái ROX Group là Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn cũng đang sở hữu quy mô nợ đáng chú ý.

Nợ phải trả của May - Diêm Sài Gòn tăng từ khoảng 16.970 tỷ đồng lên hơn 20.100 tỷ đồng. Nguồn: HNX

Theo báo cáo tình hình tài chính vừa công bố trên HNX, cuối tháng 6/2026, vốn chủ sở hữu của May - Diêm Sài Gòn đạt khoảng 6.183 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kỳ trước.

Trong khi đó, nợ phải trả tăng từ khoảng 16.970 tỷ đồng lên hơn 20.100 tỷ đồng.

Trong số này, dư nợ từ phát hành trái phiếu khoảng 6.548 tỷ đồng, nợ vay ngân hàng gần 4.000 tỷ đồng và các khoản phải trả khác khoảng 9.630 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh cũng suy giảm đáng kể. Nửa đầu năm 2026, May - Diêm Sài Gòn ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 3,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 27,5 tỷ đồng, tương đương giảm gần 87%.

Tiền thân là Nhà máy Diêm Bến Thủy, May - Diêm Sài Gòn từng là doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với TNG Holdings, nay là ROX Group.

Hiện doanh nghiệp sở hữu danh mục bất động sản tại nhiều địa phương, trong đó có The GoldView tại TP.HCM với 1.905 căn hộ; khu đô thị mới Bảo Hà tại Lào Cai; dự án Đức Thọ tại Hà Tĩnh; TNR Stars Vĩnh Bảo và Tổ hợp chợ Sắt tại Hải Phòng có tổng mức đầu tư được công bố hơn 6.000 tỷ đồng.