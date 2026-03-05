Nỗi lo của VietinBank khi sản xuất vàng miếng

Liên quan việc kinh doanh vàng miếng, VietinBank cho biết vẫn đang nghiên cứu do nhận thấy khác biệt lớn về quản trị rủi ro khi sản xuất quy mô lớn.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa có báo cáo cập nhật buổi gặp gỡ nhà đầu tư do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) tổ chức.

Tại buổi gặp gỡ, VietinBank đã cập nhật tiến độ triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới. Liên quan kế hoạch kinh doanh vàng miếng, VietinBank cho biết vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu do nhận thấy những thách thức lớn về quản trị rủi ro nếu triển khai sản xuất vàng miếng ở quy mô lớn.

Đối với lĩnh vực tài sản số, VietinBank xác định vai trò là ngân hàng trung gian thanh toán cho thị trường tài sản số. Ngân hàng cho biết đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác sàn tài sản số (về nội dung quản lý dòng tiền fiat và phát triển các sản phẩm đồng thương hiệu cho nhà đầu tư) và sẵn sàng triển khai ngay khi được đối tác được cấp phép.

Về hoạt động tại Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), ngân hàng đang nghiên cứu phương án thành lập ngân hàng con hoặc pháp nhân phù hợp để triển khai kinh doanh tại đây, đồng thời theo sát tiến độ pháp lý và chờ phê duyệt từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trong lĩnh vực fintech và start-up, VietinBank định hướng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ tài chính trong hệ sinh thái của MUFG - cổ đông chiến lược của ngân hàng, tập trung vào các mảng thanh toán, cho vay và bảo hiểm. Các dự án này dự kiến được triển khai thử nghiệm trong giai đoạn 2026-2027.

Đáng chú ý, ngân hàng cho biết quá trình chuyển nhượng tòa nhà VietinBank dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2026, sớm nhất vào quý I. Việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo giá thị trường và lợi nhuận chỉ được ghi nhận sau khi hoàn tất giao dịch.

Về triển vọng lãi suất, đại diện VietinBank nhận định mặt bằng lãi suất trong năm 2026 có thể chịu áp lực tăng nhưng mức độ tăng sẽ được kiểm soát nhờ quan điểm điều hành Chính sách tiền tệ thận trọng của NHNN (2026 là năm đầu tiên NHNN kiểm soát trần tăng trưởng tín dụng theo quý) và thông qua Chính sách tài khóa với kế hoạch giải ngân đầu tư công mạnh mẽ.

Với mức lãi suất cho vay mua bất động sản khoảng 14%, ngân hàng cho biết chỉ là ngưỡng điều phối thẩm quyền giữa trụ sở chính và các chi nhánh khi hạn mức tín dụng bị kiểm soát. Trên thực tế, lãi suất cho vay mua nhà bình quân vẫn thấp hơn tùy theo chương trình tín dụng và cơ chế phê duyệt.

Liên quan đến biên lãi ròng (NIM), VietinBank cho biết chỉ số này đã cải thiện trong quý IV/2025, đạt 2,65% so với mức 2,55% của 9 tháng đầu năm.

Ngân hàng kỳ vọng xu hướng phục hồi sẽ rõ nét hơn trong năm 2026 nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ như kiểm soát chi phí vốn thông qua gia tăng tỷ lệ CASA, cải thiện lợi suất cho vay và mở rộng tín dụng trung dài hạn khi dư địa tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn vẫn còn.

Đồng thời, việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng chặt chẽ hơn được cho là sẽ giúp ngân hàng giảm áp lực cạnh tranh lãi suất, khi nguồn cung tín dụng không còn dư thừa như trước, qua đó tạo thêm dư địa lựa chọn khách hàng tối ưu lợi suất cho vay.