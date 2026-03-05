Vợ ông Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch Xanh SM

Bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) hiện là người giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM - đơn vị vận hành thương hiệu taxi Xanh SM - vừa thay đổi nhân sự cấp cao.

Cụ thể, bà Phạm Thu Hương đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho ông Phan Thành Long. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thanh tiếp tục giữ vai trò Tổng Giám đốc.

Bà Phạm Thu Hương (sinh năm 1969) là vợ ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC), người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Bà Hương đang đứng ở vị trí thứ 3 trên sàn.

Bà Hương hiện đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup. Nữ doanh nhân hiện nắm hơn 340 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,4% vốn điều lệ Vingroup.

Bà Phạm Thu Hương. Ảnh: Vingroup.

Cuối tháng 2, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đã điều chỉnh vốn điều lệ, từ 39.500 tỷ đồng lên 43.400 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn bổ sung là vốn tư nhân, bao gồm tiền đồng và tài sản khác.

Đây là lần tăng vốn thứ 3 của doanh nghiệp trong năm 2026. Trước đó, ngay trong tháng 1, doanh nghiệp này đã nâng vốn từ 5.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng và sau đó tiếp tục tăng lên 39.500 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn, quy mô vốn của hãng taxi điện đã gấp gần 9 lần so với thời điểm đầu năm.

Việc vượt mốc 1 tỷ USD vốn điều lệ đưa GSM tiến sát danh xưng “kỳ lân” - thuật ngữ dành cho các startup công nghệ có định giá từ 1-10 tỷ USD trên thế giới.

Theo nguồn tin của Reuters, GSM cũng đang cân nhắc kế hoạch niêm yết tại Hồng Kông với mức định giá kỳ vọng khoảng 20 tỷ USD. Nếu kế hoạch được thực thi, đây có thể trở thành đợt niêm yết đầu tiên của một doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường chứng khoán này.

Với quy mô 43.400 tỷ đồng, vốn điều lệ của Xanh SM hiện đã vượt nhiều tên tuổi lớn trên thị trường như Vinhomes, Masterise Group, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và tiệm cận mức vốn 45.000 tỷ đồng của VinSpeed.

Theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, Xanh SM hiện nắm giữ hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ trong nước. Bên cạnh việc mở rộng hoạt động tại Việt Nam, GSM cũng đang tăng tốc vươn ra thị trường quốc tế như Lào, Indonesia và Philippines, đồng thời đặt mục tiêu thâm nhập thêm khoảng 10 thị trường mới trong năm 2026.