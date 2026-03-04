Ngành tài chính Mỹ báo động đỏ trước nguy cơ tấn công mạng từ Iran

Ngành dịch vụ tài chính Mỹ đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước các cuộc tấn công mạng tiềm tàng khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đang diễn ra căng thẳng.

Các giám đốc điều hành và giới phân tích cho biết nhiều công ty đã tăng cường giám sát các mối đe dọa thường có xu hướng gia tăng trong những giai đoạn xung đột địa chính trị.

Sự ra đi của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei vào cuối tuần trước trong một cuộc không kích đã thổi bùng ngọn lửa xung đột tại Trung Đông. Điều này không chỉ làm chao đảo các thị trường toàn cầu mà còn dấy lên nỗi lo ngại về các đòn trả đũa nhắm vào hạ tầng tài chính của Mỹ. An ninh mạng từ lâu đã là ưu tiên hàng đầu của ngành tài chính vì đây là nơi vận hành các hệ thống thanh toán và thị trường kho bạc quan trọng.

Theo dữ liệu từ ngành tài chính bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các nền tảng giao dịch cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế. Todd Klessman giám đốc điều hành mảng an ninh mạng tại tập đoàn công nghiệp SIFMA khẳng định toàn ngành luôn sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa bất cứ lúc nào.

Đặc biệt khi rủi ro toàn cầu tăng cao thì khả năng phục hồi hoạt động được xem là nền tảng cho tính toàn vẹn và ổn định của thị trường vốn. Nhiều quan chức ngân hàng hàng đầu khác cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và cho rằng các cuộc tấn công mạng là kịch bản rất dễ xảy ra. Trong khi đó các đánh giá tình báo cho thấy các nhóm tin tặc thân Iran có thể tiến hành những cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán để gây tắc nghẽn máy chủ.

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Morningstar DBRS cảnh báo rằng dù rủi ro lớn nhất đối với các ngân hàng toàn cầu có thể là gián đoạn giá dầu nhưng rủi ro mạng cũng không thể xem nhẹ. Nhóm tư vấn địa chính trị của ngân hàng đầu tư Lazard cũng lưu ý rằng Iran đã chứng minh được khả năng triển khai các công cụ mạng chống lại các mục tiêu thương mại.

Theo báo cáo năm 2025 của trung tâm chia sẻ và phân tích thông tin dịch vụ tài chính thì lĩnh vực này là mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công mạng trong năm qua. Các cuộc xung đột giữa Hamas với Israel và Nga với Ukraine đã thúc đẩy một làn sóng hoạt động mạnh mẽ từ phía các tin tặc chính trị. Mặc dù ngành tài chính chưa chịu tổn thất lớn gần đây nhưng các vụ tấn công nhỏ lẻ vẫn gây ra nhiều gián đoạn cục bộ.

Một ví dụ điển hình là vụ tấn công bằng mã độc tống tiền vào năm 2023 nhắm vào đơn vị môi giới của ngân hàng công thương Trung Quốc tại Mỹ đã làm gián đoạn việc thanh toán một số giao dịch kho bạc. Những sự cố như vậy cho thấy lỗ hổng của hệ thống trước các tác nhân gây hại có trình độ kỹ thuật cao.

Hiện tại các tổ chức tài chính đang nỗ lực cập nhật các giao thức bảo mật và diễn tập các kịch bản khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại nếu bị tấn công. Sự phối hợp giữa chính phủ và các đơn vị tư nhân đang được đẩy mạnh nhằm xây dựng một lá chắn vững chắc bảo vệ dòng chảy tiền tệ quốc gia. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng và các doanh nghiệp nên duy trì các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt nhất để tránh bị ảnh hưởng bởi những đợt sóng tấn công mạng sắp tới.

Theo Reuters