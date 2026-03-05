Mất trắng hàng nghìn tỷ đồng từ thoái vốn Nguyễn Kim, "ông lớn" Thái Lan vẫn hốt bạc từ siêu thị Go!

Chuỗi siêu thị Go! thuộc sở hữu của Central Retail. Ảnh: Central Retail.

Doanh thu nhỏ giọt từ chuỗi điện máy

Central Retail (tập đoàn bán lẻ hàng đầu thuộc Central Group, Thái Lan) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025, ghi nhận doanh thu thuần tăng 1% lên gần 64,5 tỷ baht, tương đương hơn 53.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) đạt gần 8,48 tỷ baht, tương đương gần 7.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, Central Retail đạt mức doanh thu gần 246,5 tỷ baht, khoảng hơn 202.840 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với năm 2024, còn EBITDA giảm nhẹ 3% về hơn 29,8 tỷ baht, tương đương 24.550 tỷ đồng.

Trong đó, Việt Nam tiếp tục là thị trường nước ngoài lớn nhất của Central Retail với doanh thu khoảng 46 tỷ baht (khoảng 38.300 tỷ đồng), giảm 6% so với năm 2024. Con số này tương đương gần 1/5 doanh thu toàn tập đoàn.

Doanh thu từ thị trường Việt Nam đóng góp gần 20% cho tập đoàn Central Retail của Thái Lan. Nguồn: Báo cáo tài chính Central Retail.

Tại Việt Nam, Central Retail đang sở hữu nhiều chuỗi cửa hàng, thương hiệu nổi tiếng. trong đó nổi bật nhất là 43 đại siêu thị Go! (tên cũ là BigC) với. Bên cạnh đó tập đoàn còn sở hữu 47 siêu thị của các thương hiệu Tops markets, Lanchi,…

Số liệu từ báo cáo hợp nhất cho thấy, mảng thực phẩm tại Việt Nam đóng góp gần 40,8 tỷ baht, tương đương khoảng 34.000 tỷ đồng. Theo công bố của tập đoàn, Central Retail đang nắm 63% thị phần doanh thu bán lẻ ở mảng đại siêu thị.

Trong khi đó, mảng điện máy (hardline) – thông qua chuỗi điện máy Nguyễn Kim đem về doanh thu chỉ hơn 5,2 tỷ baht, tức khoảng 4.300 tỷ đồng.

Nhìn chung, cả mảng bán lẻ và điện máy của Central Retail tại Việt Nam đều giảm tốc so với 2024, với mức giảm lần lượt 5% và 16%.

Tuy nhiên, Central Retail cho biết nếu tính trên doanh thu gốc theo đồng Việt Nam, mảng bán lẻ thực phẩm vẫn ghi nhận tăng trưởng 6%, trong khi mảng điện máy sụt giảm 6% về doanh thu. Sự chênh lệch này đến từ việc giá baht Thái tăng đáng kể so với đồng Việt Nam trong năm 2025.

Đồng thời, tổng tài sản phân bổ tại thị trường Việt Nam tính đến cuối năm 2025 đạt 35,5 tỷ baht (khoảng 29.400tỷ đồng), giảm đáng kể so với mức 42,3 tỷ Baht (35.00 tỷ đồng) của năm 2024. Sự sụt giảm về doanh thu và tổng tài sản tại Việt Nam có liên quan trực tiếp đến quyết định tái cấu trúc mảng bán lẻ điện máy của tập đoàn Thái Lan trong những ngày cuối năm.

Central Retail cho biết đang nắm 63% thị phần bán lẻ mảng siêu thị và đại siêu thị, tính theo doanh thu. Nguồn: Central Retail.

Lỗ 5.000 tỷ đồng từ bán Nguyễn Kim

Cuối năm 2025 vừa rồi, Central Retail đã ký kết thỏa thuận với CTCP PICO Holdings - một đơn vị bán lẻ điện máy và thiết bị điện tử tại Việt Nam, để chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư trực tiếp và gián tiếp tại CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Giải pháp mới NKT (NKT). NKT là công ty mẹ nắm giữ 100% vốn tại các công ty con vận hành chuỗi bán lẻ điện máy mang thương hiệu Nguyễn Kim tại Việt Nam.

Giá trị doanh nghiệp trong thương vụ được chốt ở mức 36 triệu USD, tương đương 942 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính của Central Retail, khoảng định giá lại tài sản theo giá trị hợp lý (Remeasurement) do đã rót vốn nhiều lần trong 1 thập kỷ qua) tại chuỗi Nguyễn Kim vào khoảng 4,2 tỷ baht (3.500 tỷ đồng).

Như vậy với mức giá hơn 942 tỷ đồng mà Central Retail đã được trả cho chuỗi Nguyễn Kim, ước tính tập đoàn đã lỗ khoảng 2.500 tỷ đồng so với giá trị định giá.

Nếu tính thêm cả khoản lỗ tổn thất lợi thế thương mại (phần tiền chênh lệch giá cao mà Central Retail từng trả thêm trong quá khứ để "mua thương hiệu, mua thị phần" của Nguyễn Kim), cộng thêm tác động từ chênh lệch tỷ giá, ước tính Central Retail lỗ theo sổ sách khoảng 5.000 tỷ đồng.

Giá trị tài sản được định giá lại tại chuỗi Nguyễn Kim. Nguồn: Báo cáo của Central Retail.

Báo cáo của Central Retail cũng hé lộ con số toàn bộ tài sản và nợ phải trả của Nguyễn Kim sau thỏa thuận chuyển nhượng. Theo đó, con số này lần lượt vào khoảng gần 2,4 tỷ baht (2.000 tỷ đồng), đi cùng đó là khối nợ phải trả 2,3 tỷ baht (1.900 tỷ).

Cơ cấu tài sản Nguyễn Kim chuyển cho bên mua được quy đổi ra tiền VND bao gồm 910 tỷ đồng hàng tồn kho; 331 tỷ đồng khoản phải thu; 248 tỷ đồng tài sản vô hình và 248 tỷ đồng tiền mặt.

Ở chiều ngược lại, khối nợ phải trả giữ để bán ghi nhận 1.902 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các khoản nợ nhà cung cấp và nợ vay, cụ thể: 579 tỷ đồng khoản phải trả thương mại; 579 tỷ đồng vay ngắn hạn và 496 tỷ đồng nợ thuê tài chính.

Cơ cấu tài sản và nợ phải trả của Central Retail.

Quyết định bán đứt Nguyễn Kim là bước đi cơ cấu lại danh mục đầu tư của Central Retail tại thị trường Việt Nam. Tập đoàn tập trung ngân sách và nguồn lực vào hai lĩnh vực cốt lõi có biên lợi nhuận ổn định hơn là Thực phẩm và Bất động sản.

Trái ngược với động thái rút lui khỏi mảng điện máy, Central Retail tiếp tục gia cố mảng bán lẻ thực phẩm và đại siêu thị tại Việt Nam. Xuyên suốt năm 2025, động lực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn tại Việt Nam được dẫn dắt bởi việc mở mới hai trung tâm thương mại GO! Malls và cải tạo hai chi nhánh trọng điểm. Tập đoàn xác nhận mục tiêu duy trì mạng lưới mở rộng liên tục nhằm củng cố vị thế của mô hình "Family Mall" (Trung tâm thương mại gia đình) tại thị trường Việt Nam.