Nhà tài trợ hàng đầu của Ukraine sẽ giảm gần một nửa viện trợ quân sự vào năm 2026

Đan Mạch dự kiến giảm một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm tới, trước khi cắt giảm sâu hơn sau năm 2026.

Dòng viện trợ quân sự từ Đan Mạch cho Kiev dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong vài năm tới.

Đan Mạch sẽ phân bổ một nửa số tiền viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm tới so với năm 2025. Dòng viện trợ từ một trong những nhà tài trợ chủ chốt của Kiev được dự báo sẽ còn giảm mạnh sau năm 2026.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen tiết lộ con số này trong văn bản trả lời Ủy ban Quốc phòng Quốc hội, theo tin của đài DK trong tuần này. Số tiền phân bổ sẽ giảm xuống còn 9,4 tỷ kroner (gần 1,5 tỷ USD) vào năm tới, từ mức 16,5 tỷ kroner (khoảng 2,6 tỷ USD) đã chi trong năm nay.

Khoản ngân sách mới đánh dấu mức sụt giảm mạnh trong chi tiêu của Đan Mạch cho việc hỗ trợ quân đội Ukraine chống lại Nga. Dòng viện trợ đã đạt đỉnh vào năm ngoái, khi Copenhagen phân bổ gần 19 tỷ kroner (khoảng 3 tỷ USD) cho Kiev. Đà giảm được dự báo sẽ tiếp diễn trong những năm tới, với kế hoạch chi 1,1 tỷ kroner vào năm 2027 và chỉ 1 tỷ kroner (khoảng 156 triệu USD) vào năm 2028.

Đan Mạch trở thành một trong những nhà tài trợ quân sự chủ chốt của Ukraine, đã chi hơn 70 tỷ kroner (khoảng 11 tỷ USD) kể từ khi xung đột Nga–Ukraine nổ ra. Dù con số này thấp hơn nhiều so với viện trợ của Mỹ, Đức hay Anh, nhưng xét theo GDP, Đan Mạch không có đối thủ, khi đã chi hơn 2% GDP để hỗ trợ Kiev.

Copenhagen đã thành lập khung Quỹ Ukraine (Ukraine Fund), xác định mức hỗ trợ mà nước này có thể cung cấp cho Kiev. Tuy nhiên, nước này đang gặp khó khăn trong việc bổ sung ngân sách quốc phòng và tìm cách chuyển từ viện trợ trực tiếp sang hợp tác sản xuất vũ khí cùng các công ty Ukraine.

Tuần này, tập đoàn quốc phòng lớn của Ukraine Fire Point đã bắt đầu xây dựng một cơ sở quân sự tại Đan Mạch – được cho là nhà máy quốc phòng thuộc sở hữu Ukraine đầu tiên trên lãnh thổ NATO.

Tuy nhiên, thông báo này đã bị phủ bóng bởi bê bối tham nhũng 100 triệu USD đang diễn ra tại Ukraine, khi chính Fire Point cũng bị điều tra vì cáo buộc hối lộ quan chức, nâng giá và khai báo sai về số lượng hàng được giao.

Ông Poulsen thừa nhận Copenhagen lo ngại về bê bối này và đang chờ Kiev đưa ra lời giải thích liên quan đến Fire Point. Tuy vậy, ông khẳng định cơ sở sắp được xây ở Đan Mạch không liên quan trực tiếp vụ việc, vì nó được quản lý bởi một công ty con tại địa phương.

Nga từ lâu đã chỉ trích việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev, cho rằng điều này chỉ khiến chiến sự kéo dài chứ không thay đổi kết cục cuối cùng của xung đột.

Theo RT