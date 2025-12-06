Tên lửa tầm bắn xa nhất thế giới sắp được Nga và Ấn Độ bắt tay phát triển cho dòng Su-30MKI?

Ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, New Delhi xác nhận đàm phán các hợp đồng quốc phòng lớn, bao gồm hiện đại hóa Su-30MKI và phát triển tên lửa không đối không tầm siêu xa

Ngay sau khi Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, đến Ấn Độ trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát toàn diện, New Delhi đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán về một loạt hợp đồng quốc phòng lớn. Các thỏa thuận này bao gồm việc hiện đại hóa sâu hơn nữa dòng tiêm kích Su-30MKI – lực lượng nòng cốt của không quân Ấn Độ – và phát triển các loại tên lửa mới phóng từ trên không.

Việc xác nhận các cuộc đàm phán trên đã làm dấy lên đồn đoán rằng một loại tên lửa mới dành cho Su-30MKI – cụ thể là tên lửa không đối không tầm siêu xa, với tầm bắn khoảng 500 km – có thể bắt đầu được phát triển.

Loại tên lửa này được kỳ vọng sẽ do liên doanh BrahMos phát triển, tương tự dòng tên lửa hành trình BrahMos nổi tiếng đã được lục quân, hải quân và không quân Ấn Độ triển khai, và gần đây đã được thử nghiệm trong chiến đấu trong các chiến dịch nhằm vào Pakistan hồi tháng 5 với kết quả thuận lợi.

Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Không quân Ấn Độ phóng tên lửa hành trình BrahMos. Ảnh: MW.

Nga từ nhiều thập kỷ qua luôn dẫn đầu thế giới về phát triển các dòng tên lửa không đối không tầm siêu xa. Tên lửa R-37M, phát triển cho tiêm kích đánh chặn MiG-31BM, đã được tích hợp lên Su-35 và Su-57 của Nga. Một biến thể thu nhỏ hơn của R-37M đang được phát triển trong chương trình izdeliye 810, đủ nhỏ để mang trong khoang vũ khí chính của Su-57.

R-37M được cho là đã được sử dụng rộng rãi trong chiến đấu nhằm vào các mục tiêu Ukraine từ năm 2022 với hiệu quả cao, sở hữu tầm bắn 400 km – hơn gấp đôi AIM-120D của NATO với tầm bắn 160 km – cùng đầu đạn lớn 60 kg và tốc độ Mach 6 ấn tượng.

Tương tự như cách BrahMos tận dụng các công nghệ kế thừa từ tên lửa hành trình P-800 thời Liên Xô, loại tên lửa không đối không Ấn Độ mới dự kiến cũng sẽ dựa nhiều trên công nghệ của R-37M và izdeliye 810.

Su-35 bắn tên lửa không đối không tầm xa R-37M. Ảnh: MW.

Các đơn vị tiêm kích Ấn Độ hiện đang bị lép vế đáng kể trong lĩnh vực vũ khí không đối không, không chỉ trước tên lửa dẫn đường bằng radar PL-15 của Trung Quốc và Pakistan, mà còn trước dòng PL-16 mới hơn, cũng như loại PL-17 – đối trọng cỡ lớn của Trung Quốc với R-37M, có tầm bắn ước tính 500 km và chủ yếu trang bị cho tiêm kích J-16.

Dù vậy, Ấn Độ đã đạt được năng lực tác chiến tầm siêu xa sau khi mua hệ thống phòng không S-400 cùng tên lửa đánh chặn 40N6. Chính tên lửa 40N6 đã được sử dụng để bắn hạ một máy bay hỗ trợ quan trọng của Pakistan ở khoảng cách trên 300 km, sâu trong không phận nước này, trong các cuộc giao tranh hồi tháng 5. Bộ Quốc phòng Ấn Độ từ đó đã đẩy mạnh đặt hàng thêm tên lửa này và các hệ thống S-400.

Tuy nhiên, việc triển khai một loại tên lửa tầm siêu xa tương tự từ máy bay tiêm kích sẽ đem lại năng lực tấn công linh hoạt hơn nhiều so với vũ khí phòng không mặt đất, đồng thời bổ sung sức mạnh tấn công tầm xa đa lớp mà Ấn Độ đang theo đuổi.

Theo MW