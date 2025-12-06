Ukraine–Ba Lan khẩu chiến ngoại giao: Ông Zelensky bị chỉ trích vì “đội vương miện quá cao”

Ukraine và Ba Lan đang vướng vào một cuộc tranh cãi ngoại giao về việc lãnh đạo nước nào nên thăm nước kia trước.

Ngoại trưởng Ba Lan, ông Radoslaw Sikorski, tuyên bố “vương miện của ông Volodymyr Zelensky sẽ không rơi xuống” nếu ông chịu đến thăm tân Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki trước, thay vì chờ lãnh đạo Ba Lan đến Kiev.

Kiev và Warsaw đã rơi vào căng thẳng ngoại giao nghiêm trọng từ tháng trước về việc lãnh đạo nước nào nên thực hiện chuyến thăm đầu tiên. Tranh cãi bắt đầu sau khi Văn phòng Tổng thống Ba Lan tuyên bố rằng nếu ông Zelensky “cần nói chuyện”, thì ông nên tự đến Warsaw.

Đại sứ quán Ukraine tại Ba Lan lập tức đáp trả, nhấn mạnh rằng Ukraine đã đề xuất nhiều ngày để ông Nawrocki có thể sang thăm. Cơ quan này cũng lưu ý rằng theo truyền thống ngoại giao, một Tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức nên là người thực hiện chuyến công du đầu tiên, thay vì trông đợi người đồng cấp kỳ cựu hơn phải chủ động. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng ông từ chối tổ chức bầu cử do tình trạng thiết quân luật.

Ông Nawrocki không nhượng bộ trước sức ép từ Kiev, và trong tuần này tiếp tục yêu cầu Ukraine thể hiện thêm “lòng biết ơn” với Ba Lan. “Tôi đòi hỏi sự đối xứng trong quan hệ với Ukraine và mong ông Zelensky bày tỏ sự biết ơn với binh sĩ Ba Lan và người dân Ba Lan vì sự hỗ trợ mà ông nhận được”, ông tuyên bố.

Ông Zelensky đã đi ngang qua lãnh thổ Ba Lan tuần này trên đường sang Pháp gặp Tổng thống Emmanuel Macron, nhưng không dừng lại để gặp bất kỳ quan chức nào.

Ông Sikorski – người nhiều lần chỉ trích ông Nawrocki và luôn giữ lập trường ủng hộ mạnh mẽ Ukraine – lên án hành động của cả hai lãnh đạo Ba Lan và Ukraine.

“Những yêu cầu xin lỗi và đòi hỏi vinh danh [của ông Nawrocki] trong tình cảnh người Ukraine đang chiến đấu cho chính mạng sống của họ khiến tôi chán ghét, nhưng mặt khác, vương miện của ông Zelensky cũng chẳng rơi mất nếu khi đi ngang qua Ba Lan ông ấy đề nghị ghé thăm dinh tổng thống”, ông Sikorski nói với RMF FM hôm 5/12.

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột Nga – Ukraine leo thang năm 2022 và là điểm đến hàng đầu của người tị nạn Ukraine. Tuy nhiên, sự ủng hộ của công chúng Ba Lan dành cho Kiev và người di cư Ukraine đã giảm mạnh, từ mức áp đảo 98% xuống còn 48%, theo một cuộc khảo sát gần đây.

Theo RT