Nga tung đòn tấn công chưa từng thấy: Hơn 700 tên lửa và UAV trút xuống Ukraine

Theo giới chức Ukraine, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine vào sáng ngày 6/12, kích hoạt cảnh báo không kích trên toàn quốc và đánh trúng nhiều thành phố. Ít nhất 3 người bị thương ở khu vực Kiev.

Không quân Ukraine cho hay họ đã theo dõi 704 mục tiêu đường không trong lúc chúng đang áp sát trong đêm, gồm 51 tên lửa – trong đó có 17 tên lửa đạn đạo – và 653 UAV, chủ yếu là Shahed và Gerbera, được phóng đi từ Nga và Crimea. Moscow cũng bắn 3 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 34 tên lửa hành trình và 14 tên lửa đạn đạo, theo thông tin từ Kiev.

Hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 615 mục tiêu, gồm 585 UAV, 29 tên lửa hành trình và 1 tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, một số đòn tấn công vẫn đánh trúng 29 địa điểm, với 60 UAV lọt qua và mảnh vỡ từ vũ khí bị bắn hạ rơi xuống 3 khu vực.

“Các mục tiêu chính của những đòn tấn công này, một lần nữa, là cơ sở hạ tầng năng lượng. Mục tiêu của Nga là gieo đau khổ cho hàng triệu người Ukraine”, Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội.

Theo nhiều kênh giám sát, Nga triển khai nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và hàng chục UAV hướng về khu vực thủ đô của Ukraine, bao gồm cả máy bay có khả năng phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Các đợt xuất hiện UAV được ghi nhận ở khu vực phía tây xa như Lviv, với lần phóng tên lửa cuối cùng được ghi nhận ngay trước 7 giờ sáng 6/12 theo giờ địa phương. Tiếng nổ được báo cáo ở Poltava, Lutsk, Odesa, Zaporizhzhia và Bila Tserkva.

Tại khu vực Kiev, nhà ga đường sắt ở Fastiv bị phá hủy và nhiều vụ cháy bùng lên tại Novi Petrivtsi cùng một ngôi nhà ở Bucha, theo phía Ukraine. Thống đốc Mykola Kalashnyk cho biết một người đàn ông 42 tuổi ở Fastiv bị thương bởi mảnh đạn, trong khi hai phụ nữ, 40 và 46 tuổi, bị thương ở Vyshhorod phía bắc Kyiv. Một người đã được nhập viện.

Cơ quan đường sắt Ukraine cho biết Fastiv bị trúng đạn trong “cuộc pháo kích quy mô lớn vào hạ tầng đường sắt”.

Tại Lutsk, nhiều kho hàng thực phẩm bốc cháy, khiến một phần thành phố mất điện. Khu vực Lviv cũng ghi nhận mất điện cục bộ.

Không quân Ba Lan cho biết họ đã điều máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận Ba Lan trong suốt nhiều giờ Nga tấn công khu vực phía tây Ukraine.

Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Ukraine cho biết các cơ sở năng lượng ở Chernihiv và khu vực lân cận cũng bị tấn công. Các vụ cháy do đợt tấn công gây ra đã được kiểm soát nhanh chóng và không có thương vong được báo cáo tại đây.

Các đòn tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Washington thúc đẩy một kế hoạch ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh – đề xuất mà Kiev lo ngại có thể yêu cầu những nhượng bộ lớn đối với Moscow.

Quan chức Ukraine và Mỹ dự kiến tổ chức ngày đàm phán thứ ba liên tiếp tại Miami vào thứ Bảy. Washington cho biết cả hai bên nhất trí rằng bất kỳ “tiến triển thực sự” nào sẽ phụ thuộc vào việc Nga có sẵn sàng chấm dứt chiến tranh hay không.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và con rể ông là ông Jared Kushner đã gặp nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine là ông Rustem Umerov và ông Andrii Hnatov, chánh văn phòng lực lượng vũ trang Ukraine.

Các cuộc họp tại Miami diễn ra sau chuyến thăm Moscow hồi đầu tuần, khi ông Witkoff và ông Kushner gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về kế hoạch của Mỹ. Điện Kremlin đã bác bỏ một phần đề xuất này.

Bản dự thảo ban đầu của Washington – được soạn thảo mà không có sự đóng góp của các đối tác châu Âu – được cho là đề xuất Kiev rút khỏi một phần Donetsk và rằng Mỹ trên thực tế sẽ thừa nhận quyền kiểm soát của Nga đối với Donetsk, Luhansk và Crimea. Đề xuất này nhanh chóng vấp phải chỉ trích từ Kiev và các thủ đô châu Âu.

Giới chức Mỹ đã chỉnh sửa lại tài liệu, dù các điều khoản hiện tại vẫn chưa được công bố.

Theo Kyiv Post