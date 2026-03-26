Giao dịch trở lại, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh cách bán vàng

Sau khi tạm ngừng để phối hợp làm việc với cơ quan chức năng, Bảo Tín Minh Châu đã mở cửa giao dịch trở lại. Tuy nhiên, cách thức giao dịch vàng tại đây đã có những điều chỉnh đáng chú ý.

Trưa 26/3, VietTimes ghi nhận hoạt động giao dịch tại các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu (BTMC) trên địa bàn Hà Nội sau khi doanh nghiệp này mở cửa trở lại, sau thời gian tạm dừng để phối hợp với cơ quan công an kiểm tra, làm rõ một số thông tin.

Tại phố vàng Trần Nhân Tông có khá đông người xếp hàng để mua vàng.

Tại "phố vàng” Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), không khí giao dịch nhanh chóng sôi động trở lại. Ở cơ sở số 29 – nơi phục vụ khách mua vàng – dòng người xếp hàng kéo dài từ trong cửa hàng ra vỉa hè, chờ đến lượt giao dịch.

Trong khi đó, tại số 15 Trần Nhân Tông, khu vực chuyên phục vụ khách bán vàng, lượng khách đầu giờ chiều khá thưa thớt, nhưng tăng dần từ khoảng 14h. Người đến bán vàng phải điền thông tin, nhận phiếu và ngồi chờ theo thứ tự.

Giao dịch mua bán vàng tại Bảo Tín Minh Châu diễn ra bình thường.

Bà Ngọc Bích (Hà Đông) cho biết đã mua hai cây vàng tại BTMC cách đây khoảng 20 ngày và đến ngày 26/3 theo lịch hẹn để nhận vàng. “Tôi có mặt trước 9h sáng nhưng nhân viên thông báo 12h mới lấy được. Giá lúc tôi mua là 183,1 triệu đồng mỗi lượng, giờ đã giảm gần 10 triệu đồng”, bà nói, cho biết thêm việc chờ đợi kéo dài khiến bà phần nào sốt ruột.

Nhiều khách đến nhận vàng theo giấy hẹn của Công ty Bảo Tín Minh Châu.

Ở chiều ngược lại, một số khách hàng tranh thủ thời điểm giá vàng giảm để mua vào. Chị Phương Anh (quận Hoàn Kiếm) cho biết đã có mặt từ sớm để xếp hàng chờ mua vàng. “Thấy giá đang xuống nên tôi mua một ít, để dành cho việc gia đình trong vài tháng tới”, chị nói.

Bảng giá vàng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu lúc 14h.

Trái với cảnh đông đúc tại Trần Nhân Tông, cơ sở BTMC tại số 39 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) ghi nhận lượng khách đến giao dịch ít hơn đáng kể. Nếu như những ngày trước, dòng người xếp hàng kín từ trong ra ngoài thì trưa nay không gian bên trong còn nhiều ghế trống, khách đến giao dịch không phải chờ lâu.

Tại cơ sở vàng bạc Bảo Tín Minh Châu 139 đường Cầu Giấy lượng khách đến giao dịch vắng hơn.

Chị Nguyễn Dung (Nam Từ Liêm) cho biết đã theo dõi thông tin trên mạng xã hội nhưng vẫn quyết định đến mua vàng. “Thấy cửa hàng hoạt động bình thường, giá lại đang thấp hơn nên tôi vào mua. Hôm nay vắng hơn nên giao dịch cũng nhanh”, chị nói.

Lượng ghế trống bên trong cơ sở Cầu Giấy vẫn còn khá nhiều.

Nhân viên Bảo Tín Minh Châu cho biết để phục vụ nhu cầu mua vàng trong bối cảnh hiện tại, doanh nghiệp áp dụng giới hạn bán tối đa 2 chỉ mỗi khách, với mỗi người chỉ được mua một sản phẩm, loại 0,5 chỉ hoặc 2 chỉ.

Riêng vàng loại 1 chỉ hiện đã hết hàng và dự kiến đến ngày 11/4 mới có lại. Đồng thời, doanh nghiệp cũng không áp dụng hình thức “nhận tiền trước, hẹn trả vàng sau” như trước đây.

Khách ngồi chờ đến lượt để mua vàng.

Theo nhân viên tại cửa hàng vàng BTMV, hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường. Việc trả vàng được thực hiện theo đúng ngày ghi trên giấy hẹn, bao gồm cả các đơn hàng đến hạn trong ngày hoặc trước đó.

Các khu vực giao dịch cũng được bố trí tách biệt: một bên phục vụ mua và trả vàng, bên còn lại dành cho khách có nhu cầu bán, nhằm giảm tải và đảm bảo trật tự.

Trước đó, chiều 25/3, một số cửa hàng vàng bạc của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội tạm thời ngừng giao dịch khi lực lượng công an xuất hiện làm việc. Tối cùng ngày, đại diện doanh nghiệp cho biết việc tạm dừng nhằm phối hợp xác minh một số thông tin và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Bảo Tín Minh Châu khẳng định toàn bộ hệ thống sẽ hoạt động trở lại từ 12h ngày 26/3, đồng thời cam kết đảm bảo đầy đủ quyền lợi khách hàng và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo quy định.

