Cảnh sát ập vào kiểm tra, bao giờ Vàng Bảo Tín Minh Châu giao dịch trở lại?

Các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ mở cửa phục vụ khách hàng giao dịch từ 12h ngày 26/3.

Tối 25/3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu - chủ thương hiệu vàng bạc, đá quý Bảo Tín Minh Châu - phát đi thông cáo báo chi sau khi cảnh sát xuất hiện tại nhiều điểm mua bán vàng của Bảo Tín Minh Châu.

Doanh nghiệp cho biết một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu đã tạm dừng giao dịch trong chiều 25/3 để phối hợp với các cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Tất cả các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12h ngày 26/3, đồng thời tiếp tục bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động.

“Chúng tôi luôn coi uy tín với khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi cam kết nhất quán các sản phẩm, đáp ứng đầy đủ và nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng theo quy định. Các yếu tố này là cơ sở cốt lõi để xác định giá trị của sản phẩm trên thị trường. Vì vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá trị tài sản đã và đang giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu”, Bảo Tín Minh Châu khẳng định.

Cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ở Trần Nhân Tông chiều 25/3.

Người ký thông cáo báo chí là bà Phạm Lan Anh, chức vụ Giám đốc và cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo hồ sơ, công ty này được thành lập từ năm 1995, có trụ sở chính đặt tại số 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại ngày 23/1/2026, công ty có vốn điều lệ là 400 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu góp hơn 390 tỷ đồng, tương đương 97,542% vốn. Ông Vũ Phương Nam (con trai ông Châu) góp hơn 9,8 tỷ đồng, tương đương 2,458% vốn điều lệ.

Theo thông tin trên website chính thức, sau hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp hiện có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội cùng khoảng 200 đại lý trên toàn quốc.

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Từng bị xử phạt nhiều lần

Trước khi cảnh sát xuất hiện tại nhiều điểm mua bán vàng của Bảo Tín Minh Châu vào chiều qua (25/3), đơn vị này từng bị các cơ quan chức năng xử phạt nhiều lần.

Tháng 9/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) ban hành quyết định xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Cơ quan quản lý nêu rõ doanh nghiệp bị phạt do có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngoài việc nộp phạt hành chính, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết doanh nghiệp này buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang website chính thức.

Trước đó, tháng 5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ ra loạt vi phạm của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế... trong hoạt động kinh doanh vàng.

Bên cạnh đó, Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Doanh nghiệp cũng có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Công ty hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp….

Ngoài ra, Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm một số quy định của pháp luật về hoạt động phòng chống rửa tiền như ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ; không có hệ thống quản lý để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng; không thực hiện nhận biết thông tin khách hàng…