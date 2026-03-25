Triết lý lạ của người sáng lập Bảo Tín Minh Châu và loạt phát ngôn gây tranh cãi

Chủ thương hiệu Bảo Tín Minh Châu từng gây bão dư luận khi không ủng hộ phụ nữ dấn thân vào thương trường, và cho rằng đàn ông thông minh không lấy phụ nữ thành đạt.

Chiều nay (25/3), nhiều cảnh sát có mặt tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông và đường Cầu Giấy (Hà Nội). Hai cơ sở này sau đó đều đóng cửa cuốn, ngừng giao dịch với khách hàng.

Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý có tiếng ở Hà Nội. Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, doanh nghiệp hiện có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội cùng khoảng 200 đại lý trên toàn quốc. Mới đây, Bảo Tín Minh Châu còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.

Người sáng lập đế chế trên là ông Vũ Minh Châu (sinh năm 1953) - anh trai ông Vũ Mạnh Hải - nhà sáng lập Bảo Tín Mạnh Hải.

Quy tắc nghiêm ngặt ở Bảo Tín Minh Châu

Trong số những doanh nghiệp nhà Bảo Tín, Bảo Tín Minh Châu được xem là đơn vị thành công nhất từ quy mô hoạt động, số lượng cửa hàng đến độ phủ thương hiệu. Để làm được điều đó, người sáng lập thương hiệu đã luôn duy trì triết lý kinh doanh độc đáo.

Theo ông Vũ Minh Châu, vàng không phải là tài sản quý giá nhất. Với ông, cuộc sống thực sự có nhiều điều còn quý giá hơn vàng, đặc biệt là sức khỏe và văn hóa doanh nghiệp, sự hướng thiện của con người.

Tại Bảo Tín Minh Châu, mọi nhân viên đều được yêu cầu tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt về trang phục và hình thức.

Ông Châu còn cho rằng nam nhân viên công ty phải như thầy giáo, không xăm trổ, không cắt tóc cua, trọc, không để các kiểu tóc dị thường và không được mặc quần bó sát, cạp trễ. Nữ nhân viên cần có hình tượng như cô giáo, tóc để đen tự nhiên, không nhuộm màu, không uốn tỉa "đuôi chuột", không xăm môi, phun mày.

Thậm chí, vải và thiết kế quần áo của nhân viên cũng được đích thân lãnh đạo công ty lựa chọn để làm sao có được vẻ thanh lịch, văn minh. Hay đến đồ ăn, nước uống, thuốc tăng cường sức khoẻ ở Bảo Tín Minh Châu cũng do đích thân ông tuyển chọn.

10 năm trước, trong một chia sẻ, ông Châu cho biết nhân viên công ty quay vòng để mỗi ngày có 8 người ở các bộ phận khác nhau ăn trưa cùng ông tại văn phòng. Thông qua những buổi ăn cơm thân mật, các nhân viên đều có cơ hội được gặp gỡ, nói chuyện, bày tỏ tâm tư nguyện vọng với người đứng đầu Bảo Tín Minh Châu.

Khi được hỏi về những nét văn hóa “lạ” trên, ông Châu cho biết Bảo Tín Minh Châu muốn xây dựng một nét văn hóa đặc biệt, ở đó tôn vinh giá trị truyền thống, giữ gìn, phát huy những nét đẹp thuộc bản sắc dân tộc.

Loạt phát ngôn gây sốc về phụ nữ

Ngoài những quan điểm về văn hoá công ty mang tính khác biệt, ông Vũ Minh Châu – người sáng lập Bảo Tín Minh Châu nhiều lần vấp phải những chỉ trích về phát ngôn liên quan đến phụ nữ như: “Tôi nghĩ phụ nữ không nên thành đạt mà chỉ nên dịu dàng và tinh tế. Là đàn ông thành đạt, tôi biết một điều rằng một người đàn ông thông minh sẽ chẳng bao giờ lấy người phụ nữ thành đạt làm vợ”.

Hay ông Châu nêu quan điểm: "Tôi thấy người Việt Nam da vàng thì nên để tóc đen là đẹp nhất, nổi nhất. Phụ nữ da vàng nhưng lại nhuộm tóc vàng, thành ra tóc với da mặt thành một khối cùng tông, trông cứ bì bì, sợ lắm, xấu lắm".

Ông cũng từng chia sẻ có một cô con gái 12 tuổi, rất chân phương, không ép nhuộm tóc, son phấn hay mặc quần ống bó, cạp trễ. Thậm chí ông còn không muốn con gái cắt tóc ngắn. Sau đó, khi bé gái cắt ngắn một chút đã bị ông nhắc nhở.

"Còn vợ tôi thì tôi chỉ chấm được 70% trong việc đáp ứng tiêu chí về cái đẹp của tôi. Cách ăn mặc của vợ tôi đôi khi không làm tôi hài lòng, tuy nhiên gần đây sau những lần tranh luận, to tiếng thì cũng đã có sự thay đổi theo chuẩn mực về cái đẹp của tôi", ông Châu tiết lộ.

Người sáng lập Bảo Tín Minh Châu cũng không ủng hộ phụ nữ bước vào thương trường, bởi: “Sau một thời gian kinh doanh, những nét nữ tính của họ đều biến mất”.

Hầu hết, các phát ngôn trên của ông Vũ Minh Châu đều nhận về vô số ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng tư tưởng trên của ông là đi ngược lại với thời đại khi ai cũng có quyền bình đẳng trong xã hội, nhất là khi vai trò của nữ giới ngày càng được đề cao.