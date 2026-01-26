Nhà Đà Nẵng lãi hơn trăm tỷ nhờ cổ phiếu "quốc dân" HPG và VHM

Rót tiền nhiều nhất vào cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát, Nhà Đà Nẵng đã tạm lãi 37%, còn cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng tạm lãi 228% trong năm 2025.

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã NDN) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với doanh thu đạt 26,56 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại gấp 4,6 lần cùng kỳ, đạt 168 tỷ đồng. Như vậy với thành quả này, công ty đã vượt 280% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Nguyên nhân khiến công ty bất động sản này lãi lớn là nhờ vào doanh thu từ hoạt động tài chính với 185 tỷ đồng. Như vậy nếu không có nguồn thu này, Nhà Đà Nẵng có thể đã phải ghi nhận lỗ.

Báo cáo cho thấy hầu như doanh thu từ hoạt động tài chính đến từ lãi đầu tư chứng khoán.

Nhà Đà Nẵng thoát lỗ nhờ khoản đầu tư chứng khoán. Nguồn: BCTC quý IV/2025.

Tại cuối tháng 12/2025, Nhà Đà Nẵng sở hữu danh mục đầu tư chứng khoán với giá gốc 389 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý lên tới 527 tỷ. Điều này đồng nghĩa công ty đã tạm lãi 138 tỷ, tương đương lãi 35% từ việc “trading” cổ phiếu.

Trong đó, Nhà Đà Nẵng đang rót tiền nhiều nhất vào cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát và đã tạm lãi 37%, còn cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng tạm lãi 228%.

Ngoài ra, trong năm qua, công ty bất động sản này cũng rót tiền mua cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Đặc biệt riêng trong quý cuối năm, công ty đã chi thêm 39 tỷ đồng để mua cổ phiếu DGC.

Nhà Đà Nẵng hiện chỉ đang trích lập dự phòng 3 tỷ đồng cho cổ phiếu hóa chất này. Đồng nghĩa, công ty đã mua bổ sung "bắt đáy" khi cổ phiếu DGC chứng kiến chuỗi ngày cuối năm lao dốc không phanh.

Ngoài 3 cổ phiếu trên, Nhà Đà Nẵng cũng mạnh tay mua thêm cổ phiếu DGW của CTCP Thế giới số (Digiworld) với giá trị gốc gần 22 tỷ đồng. Năm vừa qua, Digiworld đã cán đích doanh thu tỷ USD nhờ vào xu hướng nâng cấp máy tính AI và làn sóng chuyển đổi số.

Danh mục đầu tư chứng khoán của Nhà Đà Nẵng. Nguồn: BCTC quý IV/2025.

Diễn biến các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Nhà Đà Nẵng trong năm qua. Nguồn: TradingView.

Về phát triển dự án, sau khi triển khai Dự án Khu phức hợp The Monarchy - Block A vốn đầu tư 130 tỷ đồng, hoàn thành năm 2016, Nhà Đà Nẵng tiếp tục triển khai phân khu tiếp theo tại Dự án Khu phức hợp The Monarchy - Block B với tổng vốn đầu tư 1.038 tỷ đồng và bắt đầu bàn giao từ năm 2020, đỉnh điểm bàn giao năm 2023.

Sau khi dự án Khu phức hợp The Monarchy - Block B được bàn giao và hạch toán doanh thu, Nhà Đà Nẵng chưa triển khai dự án nào đáng chú ý để gối đầu lợi nhuận cho các năm tiếp theo.

Công ty dành phần lớn tài sản đi đầu tư chứng khoán và phụ thuộc vào diễn biến lên xuống của thị trường trong các kỳ báo cáo gần đây.

Nếu so với quy mô tài sản 1.300 tỷ đồng, danh mục đầu tư chứng khoán của Nhà Đà Nẵng chiếm khoảng 30%. Tính thêm cả tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, các khoản mục này khoảng 770 tỷ đồng, tương đương 59% tổng tài sản của công ty.

Thực tế trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, công ty vẫn đang thu về hơn 1.357 tỷ đồng từ việc bàn giao dự án, cùng lúc cũng phải chi trả hơn nghìn tỷ đồng cho bên cung cấp hàng hóa dịch vụ. Dù vậy vậy vẫn ghi nhận thặng dư từ hoạt động kinh doanh hơn 250 tỷ đồng, cải thiện so với dòng tiền thâm hụt 130 tỷ đồng của năm 2024.

Song song đó, công ty cũng đã vay mới thêm 217 tỷ đồng trong năm qua để trang trải cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư và chi trả các khoản thuế phí.