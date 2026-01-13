Hòa Phát đóng góp hơn 100.000 tỷ đồng vào ngân sách 20 tỉnh thành sau gần 2 thập kỷ lên sàn

Sau gần 20 năm niêm yết, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp hơn 100.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Riêng năm 2025, tập đoàn nộp 13.000 tỷ đồng.

Hòa Phát đã nộp ngân sách hơn 100.000 tỷ đồng kể từ khi lên sàn

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) vừa cho biết năm vừa rồi, tập đoàn đã đóng góp ngân sách Nhà nước 13.000 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước.

Trong đó, số nộp ngân sách Nhà nước của Hòa Phát phát sinh nhiều nhất tại tỉnh Quảng Ngãi với 8.153 tỷ đồng, chiếm 63% tổng số tiền nộp. Ngoài ra, Hòa Phát còn nộp ngân sách lớn tại TP Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Tại Quảng Ngãi, tập đoàn đang sở hữu công ty thành viên là CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất. Tổng số nộp thuế, phí các loại của công ty này bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, thuế nội địa… và là công ty đóng góp nhiều nhất trong số các thành viên của Tập đoàn trong năm 2025.

Tiếp theo là CTCP Thép Hòa Phát Hải Dương với đóng góp vào ngân sách là 2.034 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2024.

Các công ty thành viên khác của Tập đoàn cũng có mức nộp ngân sách cao, bao gồm: Ống thép Hòa Phát (688 tỷ đồng), Điện lạnh Hòa Phát (666 tỷ đồng), Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát (386 tỷ đồng), Thép Hòa Phát Hưng Yên (307 tỷ đồng),...

Theo thống kê, tính từ thời điểm Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2007 đến cuối năm 2025, tập đoàn đã đóng góp tổng cộng 101.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Riêng năm 2025, Hòa Phát nằm trong top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế nhiều nhất (theo bảng xếp hạng PRIVATE 100 của Cafef).

Trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất năm 2025 - V.1000, Hòa Phát có 9 đơn vị thành viên trong danh sách này.

Nguồn: Tổng hợp từ Hòa Phát.

Lần đầu tiên Hòa Phát bán 10,6 triệu tấn thép trong một năm

Theo báo cáo mới công bố, trong quý cuối năm 2025 vừa rồi, tập đoàn đã sản xuất hơn 3 triệu tấn thép thô, tăng 10% so với quý III và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thép cuộn cán nóng (HRC) đóng góp lớn nhất với 1,6 triệu tấn, tăng 30% so với quý trước đó và cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ 2024.

Kết quả bán hàng tăng mạnh chủ yếu nhờ có sự bổ sung từ dây chuyền HRC2 – Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất từ cuối tháng 9/2025.

Mặt khác, nhu cầu của ngành sản xuất hạ nguồn trong nước như ống thép, tôn mạ, cơ khí chế tạo khác tăng lên trong những tháng cuối năm.

Không những thế, sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao của tập đoàn đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, đóng góp 1,3 triệu tấn, tăng 24% so với quý trước và tăng 14% so với quý IV/2024. Riêng tháng 12, dòng sản phẩm này lập kỷ lục bán hàng với 585.000 tấn.

Ngoài ra, sản lượng bán hàng ống thép Hòa Phát ghi nhận 221.000 tấn trong quý cuối năm, tăng 8% so với cùng kỳ. Sản phẩm tôn mạ các loại đạt 103.000 tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 11 triệu tấn thép thô, tăng 26% so với cùng kỳ. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép lần đầu tiên trong lịch sử đạt 10,6 triệu tấn trong một năm, tăng 31% so với năm trước.

Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao đóng góp 4,8 triệu tấn, tăng 8% so với năm ngoái. Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng với khoảng 36%.

Sản phẩm HRC cung cấp cho thị trường 5 triệu tấn, tăng 73% so với năm 2024. Thép cuộn cán nóng của Hòa Phát chiếm 60% sản lượng sản xuất và bán hàng tại Việt Nam, theo báo cáo của Hiệp hội thép Việt Nam phát hành tháng 12/2025.

Ngoài ra, Hòa Phát ghi nhận 423.000 tấn tôn mạ, tương đương năm ngoái. Sản phẩm ống thép đạt xấp xỉ 850.000 tấn. Thép dự ứng lực, thép rút dây các loại tăng 29% về sản lượng bán hàng với 174.000 tấn, trong đó xuất khẩu đóng góp trên 40%.

Tập đoàn Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC. Ảnh minh họa: Hòa Phát.

Tập đoàn Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất dự kiến đạt 16 triệu tấn từ cuối năm 2026. Trong đó, 60% là các loại thép công nghệ cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng. Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC.

Mới đây, Dự án nhà máy gang thép Hòa Phát tại Khu kinh tế Phú Yên có tổng vốn đầu tư 86.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 6 triệu tấn thép/năm, chia hai giai đoạn (giai đoạn 1 đạt 3 triệu tấn/năm) đang hoàn tất các bước pháp lý ban đầu. Dự án được giao khoảng 500ha đất và dự kiến khởi công giai đoạn 1 trong thời gian tới.

Dự án nhà máy gang thép Hòa Phát tại Khu kinh tế Phú Yên được xem là "cú đấm thép" thứ ba của Tập đoàn Hòa Phát sau dự án Dung Quất 1 và Dung Quất 2 tại Quảng Ngãi.