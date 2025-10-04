Những vi phạm của Hoàng Hường trước khi bị khởi tố

Việc khởi tố bà Hoàng Hường thu hút chú ý khi bà từng nhiều lần bị xử phạt trong lĩnh vực y tế, nhất là quảng cáo thực phẩm chức năng.

Bà Hoàng Thị Hường, 38 tuổi, thường được biết đến với tên gọi Hoàng Hường, vừa bị Bộ Công an khởi về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”



Cùng bị khởi tố còn có 2 em rể và 3 nhân viên thân cận của bà Hường. Theo công an, kết quả điều tra ban đầu xác định bà Hường đã tổ chức một hệ sinh thái kinh doanh đồ sộ gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên. Thông qua hệ thống này, bà và các cộng sự triển khai kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm trên phạm vi cả nước.

Cơ quan điều tra làm rõ trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, bà Hường đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng. Hành vi này bị đánh giá là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với quản lý tài chính, thuế và đã đủ căn cứ để khởi tố hình sự.

Tại cơ quan điều tra, bà Hường thừa nhận trách nhiệm nhưng khai rằng bản thân chỉ tập trung quảng bá sản phẩm, sử dụng KOL để bán hàng online, còn khâu vận hành và quản trị tài chính giao cho ê-kíp khác.

Bà Hoàng Hường trong một buổi quảng cáo sản phẩm. Ảnh: internet

Phòng khám bị rút giấy phép hoạt động

Trước khi vướng vòng lao lý, bà Hoàng Hường từng được nhiều người biết đến trong lĩnh vực nha khoa và dược phẩm, đồng thời cũng từng bị xử phạt nhiều lần vì các vi phạm trong lĩnh vực này.

Năm 2019, Phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội do bà đứng tên đã bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi giấy phép hoạt động. Quyết định số 2246/QĐ-SYT ký ngày 4/12/2019 nêu rõ nguyên nhân: cơ sở này “sử dụng nhân sự chưa đủ điều kiện hành nghề, đồng thời tự ý thay đổi cơ sở vật chất, trang thiết bị so với hồ sơ cấp phép ban đầu”.

Dù bị rút giấy phép, cơ sở này vẫn xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến với hoạt động quảng cáo rầm rộ, khiến dư luận bức xúc. Vụ việc đã được nhiều tờ báo phản ánh, coi đây là một ví dụ điển hình về tình trạng vi phạm trong lĩnh vực y tế tư nhân.

Quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật

Trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng, tên tuổi Hoàng Hường gắn liền với hàng loạt sản phẩm mang nhãn hiệu riêng. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) từng nhiều lần xử lý các vi phạm liên quan đến công ty của bà.

Ngày 13/4/2022, Cục ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường số tiền 65 triệu đồng vì quảng cáo sản phẩm viên xương khớp Hoàng Hường gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Trong quyết định, cơ quan chức năng nhấn mạnh hành vi này “vi phạm nghiêm trọng quy định tại Luật Quảng cáo và Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm”.

Cùng năm, sản phẩm Hoạt huyết Hoàng Hường cũng bị xử lý do quảng cáo vượt quá công dụng thực tế, khiến người tiêu dùng lầm tưởng có khả năng điều trị bệnh. Ngoài ra, nhiều sản phẩm khác như nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic hay viên uống giảm cân Hoàng Hường cũng bị phản ánh vì công dụng được thổi phồng quá mức.

Đến tháng 6/2025, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục có công văn gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đề nghị xử lý fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”. Công văn nêu rõ: “Nội dung quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên fanpage chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, có dấu hiệu gây hiểu nhầm về tác dụng sản phẩm đối với người tiêu dùng”.

Đây được coi là động thái mạnh tay của cơ quan quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng quảng cáo sai phép lan tràn trên mạng xã hội.

Ngoài ra, bà Hoàng Hường còn tạo ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội bởi cách thức quảng bá sản phẩm. Trong các buổi livestream bán hàng, bà thường xuyên sử dụng những lời lẽ “nổ” công dụng như “chữa hôi miệng từ kiếp trước”, “giải quyết toàn bộ vấn đề xương khớp từ đầu đến chân”.

Chính những phát ngôn này khiến dư luận nhiều lần phản ứng gay gắt, coi đó là sự coi thường sức khỏe cộng đồng.