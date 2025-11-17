Lê Trung Khoa vừa bị khởi tố là ai?

Lê Trung Khoa bị khởi tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày 17/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: Bộ Công an.

Cùng tội danh trên, Cơ quan An ninh điều tra còn khởi tố, tạm giam Đỗ Văn Ngà (quê Gia Lai).

Bị can Đỗ Văn Ngà. Ảnh Bộ Công an.

Cả 2 bị can bị cáo buộc đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật”.

Lê Trung Khoa, sang Đức định cư từ đầu thập niên 1990. Sau khi chuyển tới Berlin, Khoa hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và kinh doanh hệ thống máy tính tiền trước khi thành lập trang Thời Báo - thoibao.de. Thoibao.de do Lê Trung Khoa thành lập thường xuyên đăng tải các bài viết mang quan điểm chống phá tình hình chính trị - kinh tế Việt Nam.

Gần đây, Lê Trung Khoa và thoibao.de đối mặt với vụ kiện dân sự của Vingroup và Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tại tòa án Đức.