Khởi tố vụ án xây dựng cầu Sông Lô

Việc khởi tố vụ án hình sự công trình tại cầu Sông Lô, theo cơ quan điều tra, để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, Phú Thọ), trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Trước những phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Cơ quan Công an kiểm tra thực tế tại cầu Sông Lô. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cầu Sông Lô khởi công xây dựng vào tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m.

Cầu Sông Lô là một hạng mục thuộc dự án cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng.

Sự cố hư hỏng tại cầu Sông Lô. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Phú Thọ làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ; đơn vị thi công xây dựng công trình là Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco).