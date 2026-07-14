Ép tim cứu người ngừng tuần hoàn ở quán cà phê, nữ điều dưỡng được khen thưởng

Phát hiện nam thanh niên ngoài 30 tuổi ngừng tuần hoàn khi đang ngồi tại một quán cà phê ở Hà Nội, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Mai Hương đã lập tức ép tim cấp cứu.

Chị Nguyễn Thị Mai Hương -nữ điều dưỡng cứu sống nam thanh niên ngừng tuần hoàn ở quán cà phê.

Chiều 14/7, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện đã ký quyết định tặng giấy khen cho chị Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, vì thành tích đột xuất cứu sống người bệnh trong tình huống cấp cứu ngoại viện.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và hành động dũng cảm của nữ điều dưỡng khi xử trí chính xác, kịp thời một ca ngừng tuần hoàn giữa nơi công cộng.

Trước đó, khoảng 10h sáng 12/7, khi đang cùng gia đình uống cà phê tại khu vực Linh Đàm (Hà Nội), chị Hương bất ngờ nghe tiếng tri hô có người ngất và lập tức chạy đến hỗ trợ.

Nam thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi lúc này đang co giật toàn thân. Chị Hương nhanh chóng nới lỏng quần áo, bảo vệ vùng đầu, theo dõi diễn biến. Khi cơn co giật kết thúc, người bệnh mềm người, môi tím tái. Kiểm tra mạch cảnh trong khoảng 10 giây, chị xác định bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn.

Ngay lập tức, chị yêu cầu mọi người gọi cấp cứu 115 và tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR). Sau hơn một phút ép tim, người bệnh có mạch trở lại, ho khạc đờm dãi và dần tỉnh. Khoảng 15 phút sau, kíp cấp cứu 115 có mặt, tiếp tục xử trí và chuyển bệnh nhân đến bệnh viện.

Chị Hương cho biết trong lúc người bệnh co giật, nhiều người định lấy đũa, thìa nhét vào miệng để tránh cắn lưỡi nhưng chị đã kịp thời ngăn lại.

Theo chị, đây là quan niệm sai lầm vì có thể gây gãy răng, tổn thương khoang miệng hoặc làm dị vật rơi vào đường thở. Khi gặp người co giật, cần giữ bình tĩnh, đặt người bệnh ở nơi an toàn, nới lỏng quần áo, bảo vệ vùng đầu và tuyệt đối không nhét bất cứ vật gì vào miệng hay ghì giữ tay chân.

Sau cơn co giật, cần kiểm tra hô hấp và mạch. Nếu người bệnh ngừng tim, ngừng thở, phải tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) ngay nếu có kỹ năng, đồng thời gọi cấp cứu 115 càng sớm càng tốt.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, sự việc cứu người của chị Nguyễn Thị Mai Hương không chỉ cho thấy vai trò quyết định của sơ cứu đúng cách trong những phút đầu, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế luôn sẵn sàng cứu người, dù ở trong bệnh viện hay giữa đời thường.