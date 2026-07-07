Nuốt nghẹn tưởng bình thường, người đàn ông phát hiện cùng lúc 2 bệnh ung thư

Ca phẫu thuật tạo hình thực quản cho bệnh nhân mắc 2 ung thư khác nhau

Bệnh nhân là ông N.V.T. (69 tuổi, Bắc Ninh), được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan vào tháng 4/2026 và được chỉ định phẫu thuật cắt gan.

Trước ca mổ, bệnh nhân được nội soi thực quản - dạ dày để đánh giá nguy cơ giãn tĩnh mạch thực quản trên nền bệnh gan mạn tính.

Nhưng khi nội soi, bác sĩ bất ngờ phát hiện một vùng niêm mạc thực quản bất thường và kết quả sinh thiết xác định ông T. còn mắc ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản - một loại ung thư hoàn toàn khác với ung thư gan và không phải là ung thư di căn.

Theo ThS.BSNT Đặng Hoàng Quốc, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa và Ung bướu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), đây là trường hợp mắc đồng thời hai ung thư nguyên phát độc lập - tình huống khá hiếm gặp. Nhưng may mắn là tổn thương thực quản được phát hiện ở giai đoạn rất sớm nên vẫn còn cơ hội điều trị triệt căn.

Sau khi hồi phục sau phẫu thuật cắt gan, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật điều trị ung thư thực quản.

TS.BS Nguyễn Minh Trọng cùng ekip đã tiến hành cắt thực quản, nạo vét hạch và tạo hình thực quản bằng dạ dày. Đây là một trong những đại phẫu phức tạp nhất của ngoại khoa tiêu hóa vì phải can thiệp đồng thời vùng cổ, lồng ngực và ổ bụng.

Ca mổ càng trở nên khó khăn hơn khi người bệnh vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt gan cách đó chỉ hai tháng. Tuy nhiên, nhờ khối u được phát hiện ở giai đoạn sớm, chưa xâm lấn sâu, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ca đại phẫu kéo dài 9 giờ đã diễn ra thành công.

Theo các bác sĩ, nếu khối u được phát hiện muộn hơn, khi đã xâm lấn sang các cơ quan lân cận, khả năng phẫu thuật triệt căn sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí không còn chỉ định phẫu thuật.

Lưu ý khi nuốt nghẹn kéo dài

Từ trường hợp trên, các chuyên gia cảnh báo ung thư thực quản là một trong những loại ung thư nguy hiểm vì diễn tiến rất âm thầm.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh hầu như không có biểu hiện rõ ràng. Các dấu hiệu thường rất kín đáo như nuốt nghẹn nhẹ khi ăn thức ăn đặc, cảm giác nuốt vướng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc thỉnh thoảng bị sặc khi ăn uống. Vì các triệu chứng này xuất hiện từ từ nên nhiều người cho rằng chỉ là rối loạn tiêu hóa hoặc do tuổi tác, dẫn đến chậm đi khám.

Khi khối u phát triển lớn gây hẹp lòng thực quản, người bệnh mới xuất hiện tình trạng ăn uống khó khăn, nuốt nghẹn cả thức ăn mềm rồi đến nước, cơ thể suy kiệt nhanh. Lúc này bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Theo BS Đặng Hoàng Quốc, thực quản là cơ quan đặc biệt vì không có lớp thanh mạc - lớp màng bảo vệ ngoài cùng như dạ dày hay đại tràng. Chính đặc điểm này khiến tế bào ung thư dễ dàng lan sang các cơ quan lân cận như khí quản, động mạch chủ hoặc các mạch máu lớn trong lồng ngực. Đây là lý do cơ hội điều trị triệt căn có thể mất đi rất nhanh nếu phát hiện chậm.

Những người nào cần nội soi sớm?

TS.BS Nguyễn Minh Trọng, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, khuyến cáo người dân không nên chủ quan nếu thấy nuốt nghẹn, nuốt vướng kéo dài hoặc thường xuyên bị sặc khi ăn uống.

Đặc biệt, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như hút thuốc lá nhiều năm, lạm dụng rượu bia, mắc bệnh trào ngược dạ dày - thực quản kéo dài hoặc thường xuyên dùng đồ ăn, thức uống quá nóng, nên chủ động thăm khám và nội soi khi cần thiết.Các chuyên gia nhấn mạnh nội soi tiêu hóa hiện vẫn là phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư và ung thư thực quản. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có thể giúp người bệnh được điều trị triệt căn, cải thiện đáng kể tỷ lệ sống và chất lượng cuộc sống.