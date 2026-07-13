Bé trai 6 tuổi suýt mù vì bị bắn bi sắt vào mắt

Bị anh dùng súng cao su bắn trúng, viên bi sắt xuyên sâu vào xoang bướm, nằm sát dây thần kinh thị giác và động mạch cảnh. Bác sĩ cảnh báo chỉ lệch vài milimet, hậu quả có thể là mù vĩnh viễn hoặc nguy hiểm tính mạng.

Các bác sĩ xử lý lấy viên bi ra khỏi vùng mắt cho cháu bé

Một trò chơi tưởng như vô hại đã khiến bé trai 6 tuổi ở Nghĩa Lộ (Lào Cai) suýt phải trả giá bằng thị lực, thậm chí tính mạng.

Theo Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, bệnh nhi được chuyển đến từ tuyến dưới sau khi bị anh trai dùng súng cao su bắn trúng vùng mắt phải trong lúc hai anh em chơi đùa.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính khiến các bác sĩ không khỏi bất ngờ. Viên bi sắt không nằm ở ổ mắt mà đã xuyên sâu vào xoang bướm - một hốc xương nằm sâu trong nền sọ, được ví như "vùng cấm" của phẫu thuật tai mũi họng vì bao quanh là hàng loạt cấu trúc sống còn.

Theo ThS.BSNT Biện Văn Hoàn, Khoa Tai Mũi Họng Trẻ em, vị trí viên bi nằm sát dây thần kinh thị giác, động mạch cảnh trong và nền sọ.

"Chỉ cần đường đi của dị vật lệch thêm vài milimet, hậu quả có thể là mất thị lực vĩnh viễn, chảy máu ồ ạt hoặc biến chứng nội sọ rất nguy hiểm", bác sĩ cho biết.

Ca mổ "cân não" để lấy viên bi khỏi vị trí hiểm yếu

Trước tình huống đặc biệt nguy hiểm, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn với chuyên khoa Mắt để đánh giá tổn thương nhãn cầu, đồng thời thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi mũi xoang.

Thay vì phải mổ mở với nhiều nguy cơ, ê-kíp lựa chọn kỹ thuật nội soi qua đường mũi tự nhiên để tiếp cận xoang bướm - khu vực nằm sâu trong nền sọ và rất khó thao tác.

Nhờ hình ảnh nội soi phóng đại cùng kinh nghiệm của ê-kíp phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy thành công viên bi sắt đường kính khoảng 0,5 cm, đồng thời bảo tồn nguyên vẹn các cấu trúc quan trọng xung quanh.

Sau ca mổ, bệnh nhi hồi phục tốt và tiếp tục được theo dõi.

Theo Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, kỹ thuật nội soi lấy dị vật mũi xoang hiện được thực hiện thường quy tại bệnh viện, giúp giảm biến chứng, hạn chế di chứng và rút ngắn thời gian điều trị.

Viên bi sắt được lấy ra

Súng cao su không phải là đồ chơi an toàn

Các bác sĩ cho rằng trường hợp trên là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nguy hiểm của súng cao su, súng bắn bi và các loại đồ chơi có lực bắn mạnh.

Chỉ một viên bi nhỏ cũng có thể xuyên vào các vị trí hiểm yếu ở mắt, mũi hoặc nền sọ, để lại hậu quả nặng nề, thậm chí không thể cứu vãn.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ sử dụng súng cao su, súng bắn bi hoặc đồ chơi có khả năng bắn vật cứng; luôn giám sát trẻ khi vui chơi và đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi xảy ra chấn thương, kể cả khi bên ngoài chỉ có vết thương rất nhỏ.

Một phát bắn chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng hậu quả có thể đeo bám đứa trẻ suốt phần đời còn lại.