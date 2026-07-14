Ăn tiết canh, người đàn ông khỏe mạnh phải thở máy vì viêm màng não

Bệnh nhân là ông Đ.V.C (45 tuổi, Bắc Ninh), đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Theo người nhà, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, ông C có ăn tiết canh lợn. Sau 2 ngày, ông bắt đầu sốt cao, đau đầu, buồn nôn. Các triệu chứng tiến triển rất nhanh, người bệnh lơ mơ, kích thích rồi rối loạn ý thức nên được đưa đến cơ sở y tế gần nhà trước khi chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Chia sẻ với VietTimes sáng 14/6, ThS.BSNT Phan Văn Mạnh cho biết khi nhập viện, bệnh nhân giảm ý thức với thang điểm Glasgow chỉ còn 9 điểm, kèm các dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm màng não, theo dõi do liên cầu lợn.
Biến chứng phù não có thể cướp mạng người bệnh
Theo bác sĩ Phan Văn Mạnh, ở những trường hợp viêm màng não cấp có rối loạn ý thức, biến chứng nguy hiểm nhất là phù não.
Khi não bị phù, áp lực trong hộp sọ tăng nhanh, có thể gây tổn thương não nặng nề, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng kháng sinh và áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực nhằm kiểm soát tình trạng phù não.
Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh đã cải thiện, được rút ống nội khí quản và chuyển lên Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Liên cầu lợn còn có thể gây sốc nhiễm khuẩn
Theo ThS.BSNT Phan Văn Mạnh, liên cầu lợn là căn nguyên gây viêm màng não ở người lớn hàng đầu tại Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, vi khuẩn này còn có thể gây nhiễm khuẩn huyết với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như ban xuất huyết, rối loạn đông máu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện, điều trị sớm.
Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn cho rằng chỉ ăn tiết canh lợn mới có nguy cơ mắc bệnh.
Trên thực tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận không ít trường hợp khai chỉ ăn tiết canh gà, dê hoặc các loại tiết canh khác nhưng cuối cùng vẫn được xác định nhiễm liên cầu lợn.
Theo các bác sĩ, nguyên nhân có thể do trong quá trình chế biến, một số cơ sở đã pha trộn tiết lợn vào các loại tiết canh khác, khiến người ăn không hề biết mình đang tiếp xúc với nguồn lây.
Bác sĩ: Tuyệt đối không ăn tiết canh
Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh hoặc các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ.
Sau khi ăn tiết canh hoặc tiếp xúc với lợn bệnh, nếu xuất hiện các biểu hiện như sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn, đau mỏi người, rối loạn ý thức hoặc các dấu hiệu bất thường khác, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Việc phát hiện sớm và điều trị đúng ngay từ đầu có ý nghĩa quyết định trong giảm nguy cơ biến chứng nặng và tử vong do liên cầu lợn.
Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh liên cầu lợn bằng việc:
- Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn ốm, chết
- Tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn chưa nấu kỹ
- Mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch
- Sử dụng găng tay, kính, ủng khi tiếp xúc hoặc chế biến lợn sống
- Không xử lý thịt sống khi có vết thương hở, trừ khi đã băng kín và sát khuẩn
- Rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh kỹ dụng cụ nhà bếp, đồ dùng chế biến
- Đảm bảo khu vực chăn nuôi sạch sẽ, thông thoáng, xử lý phân hợp vệ sinh