Ăn tiết canh, người đàn ông khỏe mạnh phải thở máy vì viêm màng não

Chỉ ngày sau khi ăn tiết canh lợn, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ sốt cao, rối loạn ý thức và phải thở máy do viêm màng não nghi nhiễm liên cầu lợn.

Bệnh nhân là ông Đ.V.C (45 tuổi, Bắc Ninh), đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo người nhà, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, ông C có ăn tiết canh lợn. Sau 2 ngày, ông bắt đầu sốt cao, đau đầu, buồn nôn. Các triệu chứng tiến triển rất nhanh, người bệnh lơ mơ, kích thích rồi rối loạn ý thức nên được đưa đến cơ sở y tế gần nhà trước khi chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Chia sẻ với VietTimes sáng 14/6, ThS.BSNT Phan Văn Mạnh cho biết khi nhập viện, bệnh nhân giảm ý thức với thang điểm Glasgow chỉ còn 9 điểm, kèm các dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm màng não, theo dõi do liên cầu lợn.

Người đàn ông nguy kịch sau 2 ngày ăn tiết canh lợn

Biến chứng phù não có thể cướp mạng người bệnh

Theo bác sĩ Phan Văn Mạnh, ở những trường hợp viêm màng não cấp có rối loạn ý thức, biến chứng nguy hiểm nhất là phù não.

Khi não bị phù, áp lực trong hộp sọ tăng nhanh, có thể gây tổn thương não nặng nề, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng kháng sinh và áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực nhằm kiểm soát tình trạng phù não.

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh đã cải thiện, được rút ống nội khí quản và chuyển lên Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Liên cầu lợn còn có thể gây sốc nhiễm khuẩn

Theo ThS.BSNT Phan Văn Mạnh, liên cầu lợn là căn nguyên gây viêm màng não ở người lớn hàng đầu tại Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, vi khuẩn này còn có thể gây nhiễm khuẩn huyết với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như ban xuất huyết, rối loạn đông máu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện, điều trị sớm.

Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn cho rằng chỉ ăn tiết canh lợn mới có nguy cơ mắc bệnh.

Trên thực tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận không ít trường hợp khai chỉ ăn tiết canh gà, dê hoặc các loại tiết canh khác nhưng cuối cùng vẫn được xác định nhiễm liên cầu lợn.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân có thể do trong quá trình chế biến, một số cơ sở đã pha trộn tiết lợn vào các loại tiết canh khác, khiến người ăn không hề biết mình đang tiếp xúc với nguồn lây.

Bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc đặc biệt

Bác sĩ: Tuyệt đối không ăn tiết canh

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh hoặc các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ.

Sau khi ăn tiết canh hoặc tiếp xúc với lợn bệnh, nếu xuất hiện các biểu hiện như sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn, đau mỏi người, rối loạn ý thức hoặc các dấu hiệu bất thường khác, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Việc phát hiện sớm và điều trị đúng ngay từ đầu có ý nghĩa quyết định trong giảm nguy cơ biến chứng nặng và tử vong do liên cầu lợn.

