Ứng dụng giác mạc sinh học Make in Vietnam vào điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương

Sau nhiều năm phụ thuộc vào nguồn giác mạc hiến tặng khan hiếm, Bệnh viện Mắt Trung ương chuẩn bị ứng dụng công nghệ giác mạc sinh học Make in Vietnam thông qua hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Theo hợp tác giữa Bệnh viện Mắt Trung ương và Công ty Việt Nam Gen & Cell Technology (VGCT) - thành viên Tập đoàn CT Group, công nghệ giác mạc sinh học Make in Vietnam sẽ được nghiên cứu, chuyển giao để từng bước ứng dụng trong điều trị, góp phần mở rộng cơ hội ghép cho bệnh nhân trong bối cảnh nguồn giác mạc hiến tặng vẫn rất khan hiếm.

PGS.TS Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết bệnh viện đã triển khai kỹ thuật ghép giác mạc trong nhiều năm nhưng danh sách bệnh nhân chờ ghép luôn rất dài vì nguồn giác mạc hiến không đáp ứng đủ nhu cầu.

"Có thêm nguồn giác mạc thay thế sẽ là bước tiến rất lớn đối với ngành nhãn khoa. Với sự đồng hành của VGCT, chúng ta có thể tiếp cận một trong những thành tựu quan trọng của y học là chế tạo giác mạc sinh học để ứng dụng trên người", PGS.TS Phạm Ngọc Đông nói.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 500.000 người mù do bệnh lý giác mạc cần được ghép để phục hồi thị lực. Tuy nhiên, số liệu từ Ngân hàng Mắt – Bệnh viện Mắt Trung ương cho thấy, trong giai đoạn 2023-2025, bệnh viện tiếp nhận khoảng 300 giác mạc hiến phục vụ phẫu thuật ghép, riêng năm 2025 tiếp nhận được 188 giác mạc. Con số này rất khiêm tốn so với nhu cầu thực tế.

Bệnh viện Mắt Trung ương và VGCT ký hợp tác phối hợp nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai giác mạc sinh học tại Việt Nam.

TS Đặng Thị Tươi, Phó Tổng Giám đốc VGCT cho biết doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch thương mại hóa sản phẩm trong vài tháng tới thông qua mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học, Bộ Y tế cùng các bệnh viện chuyên khoa mắt tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

VGCT đang triển khai mô hình hợp tác "3 nhà" theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị với sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học, Bộ Y tế cùng nhiều cơ sở nhãn khoa, trong đó có Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh và các bệnh viện chuyên khoa mắt trên cả nước.

Theo bà Tươi, mục tiêu của chương trình không chỉ là cung cấp thêm giải pháp điều trị cho người bệnh mà còn từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ y sinh tại Việt Nam.

Việc chuẩn bị ứng dụng giác mạc sinh học Make in Vietnam tại Bệnh viện Mắt Trung ương được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để mở rộng khả năng tiếp cận ghép giác mạc trong tương lai, góp phần giảm sự phụ thuộc vào nguồn mô hiến tặng vốn luôn khan hiếm.