Bộ trưởng Đào Hồng Lan kiểm tra lần cuối trước ngày Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình hoạt động

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao công tác chuẩn bị, đồng thời yêu cầu bệnh viện bảo đảm vận hành đồng bộ, phục vụ người dân ngay từ ngày đầu hoạt động.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Chiều 7/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước lễ khai trương và đưa bệnh viện vào hoạt động chính thức.

Báo cáo Bộ trưởng, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết đội ngũ nhân lực tại cơ sở Ninh Bình đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm chuyên môn và chứng chỉ hành nghề.

Giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ triển khai khoảng 300 giường bệnh, tập trung tiếp nhận người dân đến khám, tái khám và thực hiện các phẫu thuật. Hiện, khu điều trị đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Trước đó, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết mọi phương án vận hành từ nhân lực, chuyên môn, hậu cần đến nơi ăn ở, phương tiện di chuyển của bác sĩ giữa Hà Nội và Ninh Bình đều đã hoàn tất.

"Chỉ cần bấm nút bàn giao, trong vòng 12 giờ chúng tôi có thể tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên", PGS Dương Đức Hùng khẳng định.

PGS.TS Dương Đức Hùng báo cáo Bộ trưởng công tác sẵn sàng cho ngày khai trương

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xây dựng phương án khám, chữa bệnh và cấp cứu cụ thể, chi tiết; bảo đảm mọi hoạt động tiếp nhận người bệnh được triển khai đồng bộ, không để xảy ra tình trạng lúng túng hoặc gián đoạn trong những ngày đầu vận hành.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý công tác đón tiếp người bệnh phải được chuẩn bị chu đáo. Các khu vực phân luồng, lễ tân và tiếp đón cần bố trí đầy đủ nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân ngay từ khi đến bệnh viện.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục rà soát việc bố trí giường bệnh, điều kiện điều trị và chăm sóc người bệnh.

Ghi nhận sự chủ động của bệnh viện, Bộ trưởng đánh giá cao việc chuẩn bị đồng bộ về chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục hoàn thiện các phương án vận hành, bảo đảm mọi quy trình được thực hiện an toàn, thông suốt, lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu của một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối.