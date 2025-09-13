NATO tung chiến dịch “Eastern Sentry” sau khi tố UAV Nga xâm phạm không phận Ba Lan

NATO đã khởi động một sáng kiến nhằm củng cố phòng thủ cho sườn phía đông châu Âu sau vụ máy bay không người lái (UAV) mà họ cho là của Nga xâm phạm không phận Ba Lan trong tuần này, Tổng thư ký NATO Mark Rutte thông báo hôm 12/9.

Chiến dịch mang tên “Eastern Sentry” (Lính Gác Phía Đông) sẽ bắt đầu trong những ngày tới với sự tham gia của lực lượng từ Đan Mạch, Pháp, Vương quốc Anh, Đức và nhiều nước khác, ông Rutte cho biết.

“Chiến dịch Eastern Sentry sẽ gia tăng sự linh hoạt và sức mạnh cho thế trận của chúng ta, đồng thời khẳng định rằng, với tư cách là một liên minh phòng thủ, NATO luôn sẵn sàng bảo vệ”, ông nói thêm.

Ông Rutte nhấn mạnh, vụ UAV Nga hôm thứ Tư vừa qua là “nguy hiểm và không thể chấp nhận” và “không phải là một sự cố đơn lẻ”.

“Sự liều lĩnh của Nga trên bầu trời, dọc sườn phía đông của chúng ta, ngày càng gia tăng về tần suất”, ông Rutte cảnh báo.

Tư lệnh Tối cao Liên quân châu Âu của NATO, Tướng Mỹ Alexus Grynkewich, cho biết chiến dịch này sẽ mang tính “linh hoạt và cơ động”, bao gồm tăng cường năng lực, tích hợp phòng thủ trên không và trên bộ, cũng như nâng cao chia sẻ thông tin giữa các đồng minh NATO.

Grynkewich lưu ý rằng sẽ mất thời gian để toàn bộ chiến dịch đi vào hoạt động, song những bước đầu tiên sẽ bắt đầu “ngay lập tức”.

Theo thông cáo của NATO, trang bị dành cho chiến dịch gồm: 2 tiêm kích F-16 và 1 khinh hạm phòng không từ Đan Mạch, 3 tiêm kích Rafale từ Pháp, cùng 4 chiến đấu cơ Eurofighter từ Đức.

“Mặc dù trọng tâm trước mắt của chúng ta là Ba Lan, nhưng tình hình này vượt ra ngoài biên giới của một quốc gia. Điều gì ảnh hưởng đến một đồng minh sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta”, ông Grynkewich nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết sáng kiến này được mô phỏng theo chiến dịch “Baltic Sentry” (Lính Gác Baltic) mà NATO triển khai đầu năm nay để ứng phó với vụ phá hoại cáp ngầm ở Biển Baltic.

“Người dân Ba Lan và công dân trên toàn Liên minh có thể yên tâm với phản ứng nhanh chóng của chúng ta hồi đầu tuần và thông báo quan trọng hôm nay”, ông Grynkewich nói, “NATO sẽ tiếp tục bảo vệ từng tấc lãnh thổ của mình”.

Chiến dịch sẽ bao trùm toàn bộ sườn phía đông của các quốc gia NATO, “từ cực Bắc đến Biển Đen và Địa Trung Hải”, theo lời ông Grynkewich. “Trên khắp sườn phía đông, chúng ta sẽ liên tục điều chỉnh và thay đổi thế trận theo cách khiến đối phương bất ngờ, đồng thời phản ứng với các mối đe dọa cụ thể khi chúng xuất hiện”, ông nói thêm.

Vụ UAV không phải là “sự nhầm lẫn”

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 12/9 gọi vụ UAV Nga xâm phạm lãnh thổ nước này là một “cuộc tấn công” và khẳng định đây không phải là nhầm lẫn, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng hành động vi phạm không phận có thể là vô tình.

“Chúng tôi cũng muốn tin rằng vụ tấn công UAV vào Ba Lan là một sai sót. Nhưng không phải vậy. Và chúng tôi biết điều đó”, ông Tusk viết trên mạng xã hội.

Ba Lan còn đưa thông tin rằng Nga đã phóng tới 21 UAV vào nước này hôm thứ Tư, nhưng không phải tất cả đều được tìm thấy, theo ông Marcin Przydacz, Trưởng Văn phòng Chính sách Đối ngoại của Phủ Tổng thống Ba Lan. Ông nói với đài Radio ZET hôm thứ Sáu rằng có khả năng một số UAV đã qua lại nhiều lần, xâm phạm không phận.

Trước đó, giới chức Ba Lan cho biết đã ghi nhận 19 lần UAV Nga xâm nhập không phận, trong đó phần lớn xuất phát từ lãnh thổ Belarus. Tổng cộng 16 UAV đã được phát hiện rơi ở nhiều khu vực trên khắp đất nước, theo Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan hôm thứ Tư. Các địa điểm tìm thấy mảnh vỡ trải rộng trên diện tích hàng trăm dặm vuông.

Sự việc diễn ra sau khi Tổng thống Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Năm rằng: “Có thể đó là một sai sót, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không hài lòng với toàn bộ tình huống đó, nhưng hy vọng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc”.

Ông Rutte cho biết đánh giá của NATO về vụ UAV hôm thứ Tư vẫn đang được tiến hành.

“Bất kể hành động của Nga có cố ý hay không, Nga đã vi phạm không phận NATO. Vì vậy, chúng ta, với tư cách NATO, phải làm rõ quyết tâm và khả năng bảo vệ lãnh thổ của mình”, ông nói. “Và đó chính xác là điều mà chiến dịch Eastern Sentry được thiết kế để thực hiện”.