Ba Lan xác định nghi phạm trong vụ drone bay sát khu vực chính phủ ở Warsaw

Nhà chức trách Ba Lan xác định một nam thanh niên Ukraine (21 tuổi) và một thiếu nữ Belarus (17 tuổi) bị bắt giữ sau vụ drone xâm nhập khu chính phủ Warsaw.

Các cá nhân bị bắt giữ bị nghi ngờ có hành vi bất cẩn khi làm phim, theo giới chức nước này.

Nhà chức trách Ba Lan đã xác định một người đàn ông Ukraine và một phụ nữ Belarus là hai cá nhân trước đó được báo cáo bị bắt giữ liên quan đến một chiếc drone bị vô hiệu hóa ở khu vực các tòa nhà chính phủ tại Warsaw hôm 15/9, truyền thông địa phương đưa tin, trích lời các quan chức.

Hai người này được xác định là một nam thanh niên 21 tuổi quốc tịch Ukraine và một thiếu nữ 17 tuổi quốc tịch Belarus, phát ngôn viên Bộ trưởng phụ trách dịch vụ đặc biệt, ông Jacek Dobrzynski, thông báo với báo giới hôm 16/9. Các nhà điều tra đã khám xét nhà của họ, trong khi cảnh sát đang xác minh danh tính và tình trạng pháp lý của họ tại Ba Lan.

Ông Dobrzynski đã bác bỏ những suy đoán cho rằng đây là một “chiến dịch gián điệp quy mô lớn”, nhưng nói rằng hiện vẫn còn quá sớm để xác nhận thêm chi tiết nào khác.

“Đây là những người trẻ – có thể do bất cẩn, có thể do thiếu hiểu biết, hoặc có thể vì họ muốn làm một bộ phim”, ông nói, theo Polsat News.

Vụ việc diễn ra sau những tuyên bố trước đó của Ba Lan, một quốc gia thành viên NATO, rằng ít nhất 19 chiếc drone Nga đã xâm nhập không phận nước này hồi tuần trước – cáo buộc mà phái viên Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia, bác bỏ là “vô căn cứ”. Moscow phản bác rằng những cáo buộc này bị thúc đẩy bởi cái gọi là “phe hiếu chiến châu Âu”, đồng thời nhấn mạnh rằng các UAV Nga được triển khai ở Ukraine không có tầm bay tới lãnh thổ Ba Lan.

Trong một vụ việc riêng biệt, Romania – cũng là thành viên NATO – cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã phát hiện một chiếc drone Nga bị cáo buộc xâm nhập không phận gần biên giới với Ukraine vào hôm thứ Bảy tuần trước. Moscow bác bỏ cáo buộc này là “bịa đặt”.

Điện Kremlin nhiều lần khẳng định rằng các cáo buộc về “mối đe dọa từ Nga” đang bị các quốc gia Tây Âu sử dụng để gieo rắc nỗi sợ hãi và biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự.

Theo RT