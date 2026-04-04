Ngân hàng Nhà nước: Giữ ổn định lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, giữ ổn định mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ tổ chức tín dụng tiếp cận vốn, đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chiều 4/4, tại họp báo Chính phủ Thường kỳ tháng 3, báo chí đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho biết định hướng điều hành chính sách lãi suất từ nay đến cuối năm và giải pháp cụ thể để hỗ trợ lãi suất cũng như tăng trưởng kinh tế?

Trả lời vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp, đặc biệt căng thẳng địa chính trị và xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng, gây áp lực lên lạm phát toàn cầu và đặt ra nhiều thách thức cho điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp đồng bộ các công cụ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Thanh khoản hệ thống được đảm bảo, thị trường tiền tệ duy trì ổn định.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà trả lời báo chí tại họp báo Chính phủ. Ảnh: N.Bắc.

Đáng chú ý, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, qua đó tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, cơ quan này đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng ổn định mặt bằng lãi suất, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, minh bạch thông tin lãi suất cho vay và đảm bảo cân đối nguồn vốn – sử dụng vốn, tránh gây xáo trộn thị trường.

Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất vẫn chịu áp lực tăng do cạnh tranh huy động vốn từ toàn hệ thống tài chính tín dụng có thể bị ảnh hưởng và cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác dẫn đến lãi suất tiền gửi có xu hướng tăng từ cuối năm 2025 sau một thời gian duy trì ổn định trước đó.

Tăng trưởng tín dụng cao hơn tăng trưởng huy động vốn cho thấy cầu vốn tín dụng ở mức cao nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong thời gian tới, nhiều tổ chức quốc tế lớn đánh giá tình hình thế giới tiếp tục bất định, khó dự báo, nhiều rủi ro tác động đến tăng trưởng, lạm phát và ổn định kinh tế toàn cầu.

Về định hướng thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cụ thể, về lãi suất, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước, quốc tế và lãi suất thị trường để điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; sử dụng linh hoạt các công cụ, biện pháp để hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng; tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc công khai lãi suất cho vay.

Về phía các tổ chức tín dụng, cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo chỉ đạo của NHNN nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, đồng thời đảm bảo cân đối giữa tăng trưởng tín dụng với tăng trưởng huy động vốn, không làm xáo trộn mặt bằng lãi suất trên thị trường.