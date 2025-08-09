Nga bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước láng giềng

Tập đoàn Rosatom của Nga bắt đầu khảo sát kỹ thuật tại tỉnh Almaty để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Kazakhstan, sử dụng lò phản ứng thế hệ III+ VVER-1200, dự kiến vận hành năm 2036.

Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc doanh Nga Rosatom đã bắt đầu tiến hành các khảo sát kỹ thuật tại Kazakhstan nhằm lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của quốc gia này. Các quan chức dự án mô tả đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của Kazakhstan.

Bất chấp nỗ lực của phương Tây nhằm loại bỏ công nghệ Nga khỏi thị trường toàn cầu sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Rosatom vẫn tiếp tục triển khai các dự án và ký thêm nhiều hợp đồng mới tại nhiều quốc gia.

Trong tuyên bố hôm 8/8, tập đoàn này cho biết: “Các khảo sát kỹ thuật nhằm xác định vị trí tối ưu và chuẩn bị tài liệu thiết kế cho nhà máy điện hạt nhân công suất lớn đang được tiến hành tại tỉnh Almaty, Kazakhstan”.

Tổng giám đốc Rosatom, ông Aleksey Likhachev, người tham dự lễ khởi động dự án, nhấn mạnh rằng đây là “dự án có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển của Kazakhstan”.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Kazakhstan, ông Almasadam Satkaliyev, cũng ca ngợi đây là “lựa chọn chiến lược và động lực tăng trưởng kinh tế lâu dài cho cả khu vực và quốc gia”.

Theo Rosatom, nhà máy sẽ sử dụng lò phản ứng thế hệ III+ VVER-1200, đã chứng minh hiệu quả tại nhiều cơ sở ở Nga, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Ai Cập và Trung Quốc. Cơ sở này dự kiến sẽ vận hành vào năm 2036.

Đầu năm nay, chính quyền Kazakhstan cũng công bố kế hoạch xây thêm 2 nhà máy điện hạt nhân khác do Tập đoàn Điện hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) xây dựng.

Từ tháng 1 đến nay, Rosatom đã ký thỏa thuận hợp tác với Malaysia, Niger, Mali và Burkina Faso. Tập đoàn này cũng đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ – Kudankulam – trong đó Rosatom là nhà thầu nước ngoài duy nhất.

Tại châu Âu, Rosatom bắt đầu dự án nhà máy điện hạt nhân thứ hai của Hungary từ năm 2014. Dự án từng bị đình trệ do lệnh trừng phạt của Mỹ nhưng đã được nối lại sau khi Washington dỡ bỏ hạn chế hồi đầu năm nay.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ – một quốc gia thành viên NATO – Rosatom cũng đang xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu.

Năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi Rosatom là “không có đối thủ trên toàn cầu”, với danh mục dự án trải khắp nhiều châu lục.