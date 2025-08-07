"Át chủ bài" Su-57 xuất trận quy mô lớn: Nga thử vũ khí mới cực khó bị phát hiện tại Ukraine

Nga tăng cường sử dụng tiêm kích tàng hình Su-57 trong chiến trường Ukraine, thử nghiệm tên lửa hành trình và vũ khí siêu vượt âm mới, trong khi giới quan sát Ukraine ghi nhận các chiến thuật tấn công phối hợp chưa từng có.

Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) đã gia tăng đáng kể việc sử dụng tiêm kích tàng hình Su-57 trong các chiến dịch tại chiến trường Ukraine, theo nhiều nguồn tin có liên hệ với giới quan sát quân sự Ukraine.

Nhà phân tích có biệt danh "Sonyashnyk" cho biết, “các đội hình Su-57 quy mô lớn đã được ghi nhận tham chiến”, đánh dấu bước chuyển so với các chiến dịch trước đây vốn chỉ sử dụng một số lượng hạn chế tiêm kích.

Nguồn tin này cũng cho biết mức độ phức tạp của chiến dịch đang tăng lên đáng kể: “Một chiếc máy bay đảm nhận nhiệm vụ yểm trợ bằng tên lửa không đối không tầm xa R-77M, trong khi một cặp khác thực hiện tấn công bằng tên lửa hành trình Kh-69 hoặc bom dẫn đường chính xác”. Những hoạt động này được cho là nhằm thử nghiệm các loại vũ khí mới và hoàn thiện chiến thuật tác chiến chống lại các mục tiêu được bảo vệ chặt chẽ.

Su-57 phóng tên lửa hành trình Kh-59MK2. Ảnh: MW.

Theo nhiều nguồn tin, các chiến dịch sử dụng Su-57 với cường độ cao đã cho phép Nga thử nghiệm một loại tên lửa không đối đất mới trong điều kiện chiến đấu thực tế. Một số chuyên gia cho rằng loại vũ khí này là sự kết hợp giữa tên lửa hành trình và UAV, có thể là một dạng "lai công nghệ". Phía Ukraine tạm gọi nó là Kh-71K, được mô tả là cực kỳ khó bị radar phát hiện và có khả năng cơ động né tránh cao.

Tên lửa này từng được nhắc tới trong các báo cáo từ Ukraine vào tháng 5 và tháng 9/2024, cùng với việc Su-57 gia tăng đòn đánh vào lãnh thổ Ukraine. Trong các cuộc tấn công đó, tên lửa hành trình tàng hình Kh-59MK2 được cho là loại vũ khí được sử dụng phổ biến nhất.

Về năng lực không chiến, Su-57 cũng đã được thử nghiệm thực chiến với tên lửa không đối không R-37M cùng một phiên bản thu nhỏ của loại tên lửa này. Một báo cáo từ Bộ Quốc phòng Anh hồi tháng 1/2023 từng nêu rõ rằng các chiến đấu cơ Su-57 đã "phóng tên lửa không đối không và không đối đất tầm xa vào Ukraine" và đã tham gia chiến sự "ít nhất từ tháng 6/2022".

Tên lửa R-77M được mang bên ngoài máy bay chiến đấu Su-57. Ảnh: MW.

Những nhiệm vụ trước đây của Su-57 trong chiến trường Ukraine bao gồm chế áp hệ thống phòng không, không chiến, tác chiến trong không phận đối phương có phòng thủ dày đặc, cũng như nhiều cuộc tấn công chính xác bằng cả tên lửa triển khai trong và ngoài thân máy bay. Cho đến nay, chưa có dòng tiêm kích thế hệ thứ 5 nào trên thế giới có mức độ tham chiến thực tế cao và lâu dài như Su-57.

Tuy vậy, lực lượng Su-57 vẫn bị giới hạn bởi quy mô đội bay nhỏ. Mặc dù ngành công nghiệp quốc phòng Nga từng đặt mục tiêu đầy tham vọng là tăng 67% sản lượng Su-57 trong năm 2024, chỉ có hai lô máy bay được xác nhận bàn giao trong năm đó. Dẫu vậy, vào cuối tháng 7 vừa qua, Trung tướng Alexander Maksimtsev – Phó Tư lệnh Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga – xác nhận rằng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ giao Su-57 đang được triển khai.

Dự kiến, Su-57 sẽ tiếp tục thử nghiệm các loại vũ khí mới trên chiến trường Ukraine. Trong đó có hai loại vũ khí nổi bật đã được tích hợp lên Su-57 gồm một tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không (ra mắt tháng 8/2025) và một dòng tên lửa hành trình tầm siêu xa phát triển từ Kh-101/102 (tích hợp từ tháng 10/2023).