Mỹ truy đuổi tàu chở dầu bị trừng phạt gần Venezuela, chiến dịch gây sức ép leo thang

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang truy đuổi một tàu chở dầu trong vùng biển quốc tế gần Venezuela, theo các quan chức Mỹ ngày 21/12. Đây là lần thứ hai trong tuần và lần thứ ba trong hai tuần Mỹ truy bắt tàu liên quan đến dầu Venezuela. Tàu này, mang cờ giả và nằm trong danh sách trừng phạt, được xác định là Bella 1, một VLCC bị Mỹ trừng phạt từ năm ngoái vì liên hệ với Iran. Hiện tàu chưa bị kiểm soát, nhưng hoạt động truy đuổi có thể diễn ra bằng tàu hoặc máy bay. Các nguồn cho biết Bella 1 đã từng vận chuyển dầu Venezuela sang Trung Quốc và dầu Iran, và hiện đang rỗng khi tiếp cận Venezuela. Nhà Trắng chưa bình luận chính thức. Trước đó, Tổng thống Trump đã áp đặt phong tỏa đối với tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, nhằm gia tăng sức ép lên Tổng thống Maduro, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự khu vực. Một tàu chở dầu khác, The Skipper, đã cập khu vực trung chuyển ngoài Houston sau khi bị Mỹ thu giữ hôm 10/12. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Nhà Trắng khẳng định các tàu này hoạt động trên thị trường chợ đen và không ảnh hưởng đáng kể đến giá dầu Mỹ. Giá dầu Brent và WTI tăng nhẹ đầu tuần tại châu Á. Các chuyên gia cảnh báo việc Mỹ tập trung vào tàu chở dầu có thể làm giảm xuất khẩu của Venezuela, gây rủi ro địa chính trị và ảnh hưởng đến nguồn thu dầu mỏ của quốc gia này. Cung cấp bởi

Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang truy đuổi một tàu chở dầu trong vùng biển quốc tế gần Venezuela, các quan chức Mỹ cho biết hôm 21/12 theo giờ địa phương. Nếu chiến dịch này thành công, đây sẽ là lần thứ hai trong cuối tuần và lần thứ ba trong chưa đầy hai tuần Mỹ tiến hành truy bắt các tàu liên quan đến dầu mỏ Venezuela.

“Mỹ đang tích cực truy đuổi một tàu thuộc ‘đội tàu bóng tối’ đã bị trừng phạt, nằm trong mạng lưới giúp Venezuela né tránh các lệnh cấm vận”, một quan chức Mỹ cho biết. “Con tàu này treo cờ giả và đang nằm trong diện bị tòa án ra lệnh tịch thu”.

Một quan chức khác xác nhận tàu chở dầu nói trên nằm trong danh sách trừng phạt, nhưng cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa bị lên boong kiểm soát. Theo người này, các hoạt động đánh chặn có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm áp sát bằng tàu hoặc máy bay.

Các quan chức, yêu cầu giấu tên, không tiết lộ vị trí cụ thể của chiến dịch cũng như tên con tàu đang bị truy đuổi.

Tuy nhiên, công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh, cùng với một nguồn tin an ninh hàng hải Mỹ, xác định con tàu là Bella 1 – một tàu chở dầu thô cỡ rất lớn (VLCC). Con tàu này đã được Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm ngoái với cáo buộc có liên hệ với Iran.

Theo dữ liệu của TankerTrackers.com, Bella 1 đang ở trạng thái rỗng khi tiếp cận Venezuela vào Chủ nhật. Các tài liệu nội bộ của tập đoàn dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA cho thấy vào năm 2021, con tàu này từng vận chuyển dầu thô Venezuela sang Trung Quốc. Ngoài ra, các dịch vụ giám sát tàu biển cũng ghi nhận Bella 1 trước đây từng chở dầu thô của Iran.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt một dạng “phong tỏa” đối với tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Chiến dịch gây sức ép của ông Trump nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro còn bao gồm việc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực và tiến hành hơn hai chục cuộc tấn công quân sự nhằm vào các tàu ở Thái Bình Dương và biển Caribe gần quốc gia Nam Mỹ này. Theo các báo cáo, các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng.

Trong một diễn biến liên quan, The Skipper – tàu chở dầu cỡ rất lớn và là con tàu đầu tiên liên quan đến Venezuela bị Mỹ thu giữ hôm 10/12 – đã cập khu vực trung chuyển ngoài khơi Galveston gần Houston vào Chủ nhật. Do các tàu VLCC không thể đi vào kênh cảng Houston vì mực nước không đủ sâu, dầu thô thường được sang mạn sang các tàu nhỏ hơn tại khu vực này.

Phát biểu trên truyền hình, ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, cho biết 2 tàu chở dầu đầu tiên bị thu giữ đều hoạt động trên thị trường chợ đen và cung cấp dầu cho các quốc gia đang chịu trừng phạt.

“Tôi không nghĩ người dân Mỹ cần lo ngại giá dầu sẽ tăng do các vụ thu giữ này”, ông Hassett nói trên chương trình Face the Nation của CBS. “Chỉ có vài con tàu và chúng đều là tàu buôn dầu chợ đen”.

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á. Tính đến sáng 22/12, giá dầu Brent tăng 42 cent, tương đương 0,7%, lên 60,89 USD/thùng; dầu thô WTI của Mỹ tăng 37 cent, cũng khoảng 0,7%, lên 56,89 USD/thùng.

Theo ông Giovanni Staunovo, nhà phân tích của UBS, thị trường có thể coi việc thu giữ tàu là một “bước leo thang”, làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung dầu từ Venezuela, đặc biệt khi con tàu bị đánh chặn hôm thứ Bảy trước đó không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Về phía Caracas, Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố hôm thứ Tư tuần trước rằng hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo việc Mỹ tập trung mạnh vào các tàu chở dầu sẽ làm gia tăng rủi ro địa chính trị và nhiều khả năng gây tổn hại nghiêm trọng đến nguồn thu dầu mỏ của Venezuela.

Ông Francisco Monaldi, Giám đốc Chương trình Năng lượng Mỹ Latinh tại Viện Baker thuộc Đại học Rice, nhận định tác động có thể đến rất nhanh khi khối lượng xuất khẩu của Venezuela sụt giảm mạnh, các kho chứa dầu nhanh chóng đầy lên, buộc quốc gia thành viên OPEC này phải cắt giảm sản lượng.

Theo Reuters