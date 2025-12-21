Mỹ thu giữ tàu chở dầu thứ hai ngoài khơi Venezuela

Tổng thống Donald Trump trước đó từng cáo buộc Caracas đã “đánh cắp” các tài sản năng lượng của Washington.

Mỹ đã thu giữ thêm một tàu chở dầu khác ngoài khơi Venezuela, làm gia tăng sức ép lên Caracas chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố phong tỏa “toàn diện và tuyệt đối” các chuyến vận chuyển dầu bị Mỹ đơn phương trừng phạt.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, bà Kristi Noem, xác nhận vụ bắt giữ hôm 20/12, cho biết Lực lượng Tuần duyên Mỹ, với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, đã chặn và kiểm soát một tàu chở dầu vừa cập cảng tại Venezuela.

Bà Noem cũng đăng tải đoạn video về chiến dịch trên mạng xã hội X, tuyên bố rằng hành động diễn ra trước rạng sáng này nhằm vào “hoạt động vận chuyển dầu bị trừng phạt trái phép”, mà theo phía Mỹ được sử dụng để tài trợ cho “khủng bố ma túy” trong khu vực.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự gần Venezuela, và tiếp nối sắc lệnh của ông Trump ban hành đầu tuần này nhằm phong tỏa toàn bộ các tàu chở dầu “bị trừng phạt” ra vào quốc gia Nam Mỹ. Tuy nhiên, khác với một tàu bị thu giữ hồi đầu tháng, con tàu bị chặn cuối tuần qua không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và đang chở dầu thô Venezuela hướng tới châu Á, theo CNN.

Vụ thu giữ diễn ra trên vùng biển quốc tế và là lần can thiệp thứ hai như vậy trong vài tuần gần đây. Kể từ vụ chặn tàu đầu tiên, nhiều tàu chở dầu được cho là đã ở lại trong vùng biển Venezuela thay vì mạo hiểm ra khơi, khiến xuất khẩu dầu thô của nước này sụt giảm mạnh.

Trước đó trong tuần, ông Trump cáo buộc Venezuela “đánh cắp” các tài sản và khoản đầu tư dầu mỏ của Mỹ, tuyên bố Washington “muốn lấy lại” và cảnh báo rằng nếu không, Caracas sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của “hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ”.

Chiến dịch gia tăng sức ép của Mỹ kể từ tháng 9 đến nay bao gồm triển khai hải quân, thu giữ tàu thuyền và hàng chục cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu bị cáo buộc liên quan đến buôn ma túy gần Venezuela. Giới chức Mỹ nói rằng các chiến dịch này đã khiến hơn 100 nghi phạm thuộc các băng nhóm ma túy thiệt mạng.

Caracas bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy, đồng thời lên án các vụ thu giữ tàu và lệnh phong tỏa là những hành động cướp biển phi pháp, cảnh báo sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, cáo buộc Washington đang theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ nhằm giành quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này.

Nga và Trung Quốc cũng đã lên tiếng, kêu gọi kiềm chế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng căng thẳng leo thang có thể dẫn tới “những diễn biến khó lường”, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh phản đối “chủ nghĩa đơn phương và hành vi bắt nạt”, đồng thời ủng hộ quyền chủ quyền của Venezuela trong việc tự do giao thương.

Mỹ chưa loại trừ các hành động tiếp theo, khi ông Trump gần đây tuyên bố rằng ngay cả khả năng tấn công trên bộ nhằm vào Venezuela cũng vẫn đang được cân nhắc.

Theo RT