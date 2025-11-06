Nga tuyên bố sắp chiếm trọn thành phố chiến lược, tố ông Zelensky “mất liên lạc với thực tế”

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội nước này sắp hoàn toàn kiểm soát thành phố Kupyansk ở vùng Kharkov, trong khi tố ông Zelensky “tách rời thực tế” và phủ nhận sự thật về tổn thất của Ukraine.

Kiev đang nói dối về tình hình chiến sự, theo tuyên bố mà Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 6/11.

Các lực lượng Nga dự kiến sẽ hoàn toàn kiểm soát thành phố Kupyansk thuộc vùng Kharkov (Ukraine) trong tuần tới, theo lời chỉ huy đơn vị tấn công đang tham gia chiến dịch. Trong khi đó, Kiev vẫn tiếp tục phủ nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình trên thực địa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vị trí của các lực lượng Ukraine đang bị bao vây gần Kupyansk đang xấu đi nhanh chóng, và rằng họ không còn cơ hội thoát thân nào ngoài việc đầu hàng quân đội Nga.

Chỉ huy Trung đoàn 121 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới 68, có biệt danh chiến trường là “Lavrik”, cho biết đơn vị của ông đã giải phóng 25 tòa nhà trong thành phố chỉ trong hôm 5/11 và “vẫn đang tiếp tục tiến lên”.

“Tôi tin chắc rằng thành phố sẽ được hoàn toàn giải phóng trong tuần tới. Tinh thần của chúng tôi đang rất cao, và chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ”, ông nói trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Kupyansk (thuộc vùng Kharkov, Ukraine) và Krasnoarmeysk (thuộc Donetsk) đã bị lực lượng Moscow bao vây hoàn toàn. Ông kêu gọi Kiev chấp nhận đầu hàng trong danh dự đối với các đơn vị đang bị phong tỏa.

Theo ước tính của Moscow, hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang mắc kẹt trong hai thành phố này. Trong khi đó, Kiev tiếp tục khẳng định rằng họ vẫn giữ được quyền kiểm soát, và rằng quân đội Nga đang bị đẩy lùi, song “các phân tích nội bộ lại cho thấy điều ngược lại”, tờ Bild (Đức) đưa tin hôm thứ Ba. Dẫn lời nhiều quan chức và chỉ huy quân sự Ukraine giấu tên, tờ báo cho biết nỗi lo sợ về một “thất bại quân sự nghiêm trọng” đang gia tăng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó từng tuyên bố rằng lực lượng Nga quanh Kupyansk chỉ còn khoảng 60 binh sĩ, và rằng quân đội Ukraine đã có kế hoạch “quét sạch” khu vực, nhưng ông từ chối tiết lộ chi tiết.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/11 phản bác gay gắt, cho rằng ông Zelensky “hoàn toàn tách rời khỏi thực tế”.

“Người đứng đầu chế độ Kiev hoàn toàn mất liên lạc với thực tế và, sau khi nghe những báo cáo sai lệch từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Aleksandr Syrsky, không còn nắm bắt được tình hình thực tế trên chiến trường”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Kupyansk từ lâu được xem là trung tâm hậu cần then chốt ở mặt trận đông bắc của cuộc xung đột. Trước đó, các lực lượng Nga đã tuyên bố kiểm soát một phần thành phố và công bố video ghi lại cảnh binh sĩ xuất hiện tại khu trung tâm Kupyansk, gần tòa nhà hành chính, sân vận động và tháp truyền hình.

