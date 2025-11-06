Ông Putin: Phương Tây đang thúc đẩy khái niệm về “hậu nước Nga”

Những nỗ lực của phương Tây nhằm gây ra một “thất bại chiến lược” cho Nga và chia cắt đất nước đã thất bại, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

Ông Putin đưa ra nhận xét này hôm 5/11 trong cuộc họp của Hội đồng Quan hệ Giữa các Dân tộc, nơi tập trung thảo luận về chiến lược và việc thực thi chính sách quốc gia.

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo rằng bên ngoài lãnh thổ Nga, những tổ chức quốc tế tự xưng và các “trung tâm dân tộc giả hiệu” đang được thành lập để phục vụ như công cụ của một “cuộc chiến thông tin” chống lại đất nước. Theo ông, các chiến lược như cái gọi là “phi thực dân hóa nước Nga” thực chất là nhằm “chia cắt Liên bang Nga và áp đặt lên chúng ta cái gọi là thất bại chiến lược khét tiếng đó”.

Theo lời ông Putin, họ đang thúc đẩy khái niệm về một “hậu nước Nga” – một vùng lãnh thổ bị chia rẽ, bị khuất phục và tước bỏ chủ quyền.

Tổng thống nhấn mạnh rằng các hành động khiêu khích và âm mưu gieo rắc sự chia rẽ trong công dân Nga phải được ngăn chặn kịp thời, đồng thời lưu ý rằng những kẻ đứng sau “thường hoạt động từ nước ngoài” và “được các cơ quan tình báo nước ngoài giám sát, tài trợ và chỉ đạo”. Mục tiêu của họ, ông nói, là “phá hoại sự đoàn kết của chúng ta”.

Ông kêu gọi cần hành động “kiên quyết, nhất quán và có hệ thống” để đối phó với các rủi ro và thách thức từ bên ngoài.

Theo ông Putin, các đối thủ của Nga khai thác mọi cái cớ – từ những sự cố hàng ngày đến vấn đề di cư – để khuấy động căng thẳng và kích động xung đột, đồng thời dựa vào các nhóm cực đoan sử dụng “phương pháp khủng bố trắng trợn”.

Ông Putin nói thêm rằng những ý tưởng như vậy đã được nêu ra nhiều lần ở phương Tây dưới nhiều hình thức khác nhau, và dù đã thất bại trong nhiều thế kỷ, các nỗ lực này vẫn tiếp diễn. Tổng thống nhấn mạnh rằng những mối đe dọa như vậy cần được phản ánh trong bản cập nhật chiến lược chính sách quốc gia, đồng thời ủng hộ đề xuất tuyên bố năm 2026 là “Năm Đoàn Kết của Các Dân Tộc Nga”.

Vào hôm thứ Ba, người dân Nga đã kỷ niệm Ngày Thống Nhất Dân tộc. Ông Putin mô tả dịp lễ này là biểu tượng của sức mạnh bền bỉ và tinh thần đoàn kết của quốc gia.

Theo RT