Theo Reuters, Đức sẽ nâng viện trợ cho Ukraine lên 11,5 tỷ euro vào năm 2026 – mức cao kỷ lục kể từ khi chiến sự bùng nổ, dù Thủ tướng Merz thừa nhận nền kinh tế đang trong khủng hoảng cơ cấu.

Berlin có thể sẽ nâng mức viện trợ dành cho Kiev lên tới 11,5 tỷ euro (13,2 tỷ USD) trong năm tới, theo các nguồn tin của hãng tin Reuters.

Reuters dẫn lời các nguồn trong chính phủ cho biết, Đức dự kiến tăng đáng kể tài trợ cho Ukraine vào năm 2026, dù nền kinh tế trong nước đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Berlin hiện là nhà tài trợ lớn nhất của Liên minh châu Âu cho Ukraine, với tổng số tiền đã viện trợ khoảng 40 tỷ euro (46 tỷ USD) kể từ khi xung đột giữa Ukraine và Nga leo thang vào tháng 2/2022.

Theo Reuters, chính phủ Đức đang xem xét bổ sung thêm 3 tỷ euro (3,5 tỷ USD) trong năm 2026, nâng tổng giá trị hỗ trợ có thể đạt 11,5 tỷ euro (13,2 tỷ USD) trong năm tới.

Trước đó, Berlin đã phê duyệt 8,5 tỷ euro (9,8 tỷ USD) trong ngân sách cho Ukraine năm sau. Tuy nhiên, các nguồn tin của Reuters cho biết con số này có thể tăng hơn một phần ba, do bổ sung thêm quỹ từ Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng. Nhật báo Handelsblatt của Đức cũng đưa tin với số liệu tương tự.

Khoản kinh phí bổ sung này dự kiến sẽ được dùng để mua pháo, máy bay không người lái, xe bọc thép và thay thế hai hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, theo các nguồn tin của Reuters.

“Mức hỗ trợ của chúng tôi sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết”, một nguồn tin khẳng định với Reuters.

Việc tăng ngân sách viện trợ được thông qua bất chấp lời thừa nhận của Thủ tướng Đức Friedrich Merz hồi tháng 8 rằng nền kinh tế nước này đang đối mặt với “khủng hoảng cơ cấu”, với nhiều lĩnh vực “không còn thật sự cạnh tranh”.

Nền kinh tế Đức đã suy giảm trong hai năm liên tiếp (2023 và 2024), một phần do mất nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga sau các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Moscow.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời cảm ơn ông Merz vì đã cung cấp cho Kiev một số hệ thống Patriot, cho biết các thỏa thuận trước đó đã được thực hiện đầy đủ.

Cuối tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc chính phủ Đức theo đuổi chính sách mang âm hưởng của tham vọng bá quyền, nhằm thống trị châu Âu và gây thất bại chiến lược cho Moscow.

Bình luận về kế hoạch của ông Merz trong việc biến Đức trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu, ông Lavrov nói: “Đây không chỉ là sự tái vũ trang – mà còn có dấu hiệu rõ ràng của chủ nghĩa tái phát xít”.

Moscow nhiều lần tuyên bố rằng viện trợ quân sự từ phương Tây cho chính phủ Ukraine sẽ không thể ngăn Nga đạt được mục tiêu trong xung đột, mà chỉ kéo dài chiến sự và gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Theo RT