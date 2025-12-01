Nga đối mặt với lượng pháo K9 "Thần sấm" ngày càng nhiều tại biên giới với NATO

Estonia tiếp nhận lô pháo tự hành K9 Thunder mới từ Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa. Việc NATO liên tục mua K9 gây sức ép ngày càng lớn lên Nga trong bối cảnh Moscow đang củng cố pháo binh.

Lục quân Estonia đã tiếp nhận thêm một lô pháo tự hành K9 “Thunder” (Thần sấm) cỡ nòng 155 mm do Hàn Quốc sản xuất, trong nỗ lực mở rộng năng lực tấn công tầm xa của lực lượng vũ trang.

Bộ Quốc phòng Estonia cho biết về thương vụ này: “Những pháo K9 ‘Thunder’ vừa cập bến thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức bền và hợp tác. Estonia đầu tư vào an ninh vì tự do của chúng ta đáng được bảo vệ”.

K9 là một trong nhiều hệ thống vũ khí của Hàn Quốc đang nhanh chóng gia tăng thị phần trong khối NATO, bất chấp những nỗ lực vận động mạnh mẽ từ Đức nhằm quảng bá các dòng vũ khí đối thủ. Quân đội Phần Lan, Na Uy, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đều đã biên chế K9, trong khi Lục quân Romania dự kiến sẽ bắt đầu tiếp nhận loại pháo này trước cuối thập kỷ.

Pháo tự hành K9 "Thunder". Ảnh: MW.

Việc các nước NATO triển khai ồ ạt K9 và nhiều trang bị tiên tiến khác của Hàn Quốc đang tạo áp lực ngày càng lớn lên hệ thống phòng thủ của Nga, trong bối cảnh Moscow đang tìm cách củng cố lực lượng pháo binh sau khi quy mô đã co lại còn dưới 5% so với thời Liên Xô. Một số tính năng đáng chú ý của K9 gồm hệ thống nạp và đẩy đạn tự động, tốc độ bắn 6 viên/phút, cùng khả năng khai hỏa với nhiều quỹ đạo khác nhau trong thời gian rất ngắn.

Biến thể mới K9A1 được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực và vận hành bằng máy tính, cho phép pháo khai hỏa mà không cần chạy động cơ chính – giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm nhu cầu bảo trì và tăng độ chính xác nhờ hệ thống INS và GPS. Loại đạn tầm xa mới cũng nâng tầm bắn của K9 lên 54 km.

Pháo 170 mm của Triều Tiên được chuyển giao với số lượng lớn cho Nga. Ảnh: MW.

Năm 2023, Lục quân Nga đưa vào biên chế pháo tự hành thế hệ mới 2S35 Koalitsiya-SV, được tăng cường độ chính xác nhờ hệ thống dẫn đường laser tiên tiến. Pháo 152 mm này có tầm bắn 70 km và theo báo cáo có thể bắn tới 20 viên/phút, dù tốc độ này giảm đáng kể khi bắn kéo dài. Tuy nhiên, do hệ thống chỉ mới được sản xuất hàng loạt từ năm 2021, số lượng hiện có vẫn khá hạn chế và khó có thể theo kịp tốc độ sản xuất của K9 trong tương lai gần.

Năng lực pháo binh của Nga thời gian qua được cải thiện đáng kể nhờ các lô đạn cỡ 122 mm, 152 mm và 170 mm từ Bắc Triều Tiên, cùng việc tiếp nhận các pháo tự hành 170 mm. Những hệ thống 170 mm này sở hữu năng lực rất đáng gờm và đã nhiều lần được các sĩ quan Ukraine nhắc tới như một thách thức lớn đối với các đơn vị tiền tuyến của họ.

Theo MW