Italy ra mắt “Vòm Michelangelo”: Hệ thống phòng thủ AI đa tầng tham vọng nhất châu Âu

Italy công bố hệ thống phòng thủ đa tầng “Vòm Michelangelo” ứng dụng AI để chống tên lửa siêu thanh, UAV và tấn công mạng. Dự kiến vận hành từ 2028, dự án đánh dấu bước tiến lớn trong năng lực phòng thủ châu Âu.

Tập đoàn quốc phòng – hàng không vũ trụ Leonardo của Italy trong tuần đã công bố kế hoạch xây dựng một hệ thống phòng thủ trên không đa tầng hoàn toàn mới, trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang tăng tốc năng lực quân sự để củng cố tuyến phòng thủ trước Nga và nhiều mối đe dọa khác.

Hệ thống mang tên “Vòm Michelangelo” là một mô hình phòng thủ tích hợp, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để vô hiệu hóa hàng loạt mối đe dọa – từ vũ khí siêu thanh, bầy máy bay không người lái (UAV) cho đến các cuộc tấn công đường biển – nhằm củng cố vai trò của Italy trong cấu trúc an ninh đa miền của châu Âu.

Được đặt theo tên của nghệ sĩ thời Phục hưng, hệ thống này được thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và khu vực đô thị nhạy cảm trước nhiều dạng tấn công, bao gồm cả tấn công mạng. Công nghệ của nó hợp nhất dữ liệu từ nhiều hệ thống cảm biến và sử dụng AI dự đoán để bố trí lực lượng phòng thủ, đồng thời tăng tốc phản ứng trong tình huống khẩn cấp.

Vòm Michelangelo có khả năng phát hiện, theo dõi, đánh chặn và vô hiệu hóa các mối đe dọa từ trên không trước khi chúng gây thiệt hại, hoạt động theo cơ chế tương tự “Vòm Sắt” (Iron Dome) của Israel, vốn được triển khai từ năm 2011.

Theo phần trình bày của tập đoàn quốc phòng Italy do nhà nước kiểm soát, hệ thống này hướng tới việc kết nối và phối hợp toàn bộ nền tảng tác chiến – từ dưới mặt biển cho tới ngoài không gian – trong một mạng lưới thống nhất.

“Đây sẽ là mô hình có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh Italy, châu Âu và các quốc gia NATO trong nhiều năm tới”, Tổng giám đốc công ty Leonardo, ông Roberto Cingolani, phát biểu tại sự kiện ở Rome.

Ông Cingolani cho biết công ty sẽ lập một nhóm chuyên trách gồm nhân viên công ty Leonardo và quân đội Italy để “thiết kế cấu trúc phù hợp với nhu cầu phòng thủ của chúng ta”.

Sau giai đoạn triển khai từng phần, Vòm Michelangelo sẽ bắt đầu hoạt động đầy đủ từ năm 2028. Kế hoạch đã được trình lên các quan chức quân sự cấp cao Italy trong vài ngày gần đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy, ông Guido Crosetto, thời gian qua đã nhiều lần kêu gọi tìm kiếm giải pháp đối phó với các mối đe dọa chiến tranh hỗn hợp, đặc biệt là đối với hạ tầng năng lượng và sân bay.

“Mỗi quốc gia đều có thể tích hợp công nghệ của riêng mình”, ông Crosetto phát biểu hôm 28/11. “Chúng ta có thể hợp tác để tạo ra một hệ thống phòng thủ cực kỳ tiên tiến chống lại mọi loại đe dọa – từ tên lửa siêu thanh cho đến drone cỡ nhỏ – bởi vì mối đe dọa bây giờ có rất nhiều hình thức khác nhau”.

Ông Crosetto cho biết Italy đã trao đổi với một số quốc gia châu Âu về dự án này.

