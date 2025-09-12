Một chiếc F-35 đơn độc của Hà Lan giúp Ba Lan xử lý "UAV xâm nhập không phận" như thế nào?

Tiêm kích tàng hình F-35A của Không quân Hà Lan đã phối hợp cùng F-16 Ba Lan để đối phó các UAV vi phạm không phận. Đây có thể là lần đầu F-35 tham chiến tại châu Âu.

Một tiêm kích thế hệ 5 F-35A của Không quân Hoàng gia Hà Lan đã hỗ trợ các tiêm kích F-16C/D của Ba Lan trong nỗ lực bắn hạ các máy bay không người lái xâm phạm không phận nước này, mà theo các nguồn phương Tây cáo buộc được phóng đi từ Nga. Quân đội Ba Lan cho biết trong báo cáo về chiến dịch: “Chúng tôi cảm ơn NATO và Không quân Hà Lan, những chiếc F-35 đã giúp đảm bảo an toàn cho bầu trời Ba Lan đêm nay”.

Ngoại trưởng Hà Lan Van Weel cũng nhấn mạnh vai trò của máy bay chiến đấu Hà Lan: “Hà Lan hoàn toàn ủng hộ Ba Lan…NATO phải luôn trong tình trạng sẵn sàng, và các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn sẽ tạo áp lực lớn hơn lên nền kinh tế chiến tranh của Nga”.

Hiện chưa rõ chiếc F-35 có trực tiếp tham gia bắn hạ UAV hay không, hay chỉ sử dụng hệ thống cảm biến tiên tiến và khả năng chia sẻ dữ liệu vượt trội để hỗ trợ tác chiến cho các chiến đấu cơ F-16 của Ba Lan.

Máy bay F-16 của Không quân Ba Lan được trang bị cho chiến đấu không đối không. Ảnh: MW.

Trong nhiều năm qua, F-35 được ca ngợi như một “bội số sức mạnh” cho các tiêm kích thế hệ 4. Radar mảng quét điện tử chủ động AN/APG-81 của nó không chỉ lớn hơn nhiều so với F-16 mà còn tiên tiến vượt trội so với các radar cơ khí lỗi thời trên những tiêm kích của Ba Lan. Ngoài ra, F-35 còn tích hợp cảm biến hồng ngoại và cảm biến điện tử thụ động, mang lại mức độ nhận thức tình huống vượt xa mọi dòng tiêm kích phương Tây khác.

Ngược lại, F-16 – vốn trang bị radar nhỏ nhất trong số các tiêm kích phương Tây hiện đại (ngoại trừ Gripen) – lại nằm ở thái cực đối lập. Giá trị mà F-35 mang lại khi hỗ trợ các chiến đấu cơ cũ đã được nhấn mạnh gần đây bởi một phi công F-16 của Israel. Ông tiết lộ rằng phần lớn các phi vụ F-35 trong chiến dịch tấn công Iran hồi tháng 6 chỉ tập trung thu thập tình báo, giúp phi đội F-16 – vốn là xương sống của lực lượng không quân – tác chiến hiệu quả hơn nhiều.

Máy bay không người lái dùng một lần Geran-2 của Nga đang được sản xuất và trong quá trình bay. Ảnh: MW.

Nhờ hệ thống cảm biến độc nhất, F-35 trở thành khí tài đặc biệt được săn đón tại Đông Âu. Không quân Mỹ đã triển khai F-35 trong khu vực để thu thập tình báo điện tử về phòng không Nga ở chiến trường Ukraine. Điều này dẫn tới những gì giới phân tích gọi là “các cuộc đấu tay đôi trên phổ điện từ” giữa F-35 và các hệ thống phòng không mặt đất của Nga như S-300.

Năng lực phòng không của Ba Lan hiện vẫn hạn chế, nhưng sẽ sớm được nâng cấp với thương vụ mua tiêm kích FA-50 Hàn Quốc, hiện đại hóa F-16 lên chuẩn thế hệ 4+ với radar và điện tử hàng không mới, cùng việc đặt mua một phi đội gồm 32 chiếc F-35.

Nếu F-35 thực sự đã trực tiếp tham gia tác chiến với UAV Nga, đây có thể đánh dấu lần đầu tiên loại tiêm kích thế hệ 5 này tham chiến tại châu Âu. Trong khi đó, Nga đã triển khai rộng rãi tiêm kích tàng hình Su-57 tại chiến trường Ukraine cho các nhiệm vụ không chiến, tấn công chính xác và chế áp phòng không, hoạt động trong vùng trời có mức độ tranh chấp cao.