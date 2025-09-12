Đàm phán Nga – Ukraine thu hẹp còn 2 vấn đề: Lãnh thổ và cam kết an ninh

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc đàm phán Nga – Ukraine đã tiến triển, thu hẹp còn 2 vấn đề then chốt: tranh chấp lãnh thổ và bảo đảm an ninh. Moscow và Kiev liệu có thể bước qua “cánh cửa hòa bình”?

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine đã được thu hẹp xuống còn hai vấn đề trọng tâm, liên quan đến tranh chấp lãnh thổ và các cam kết bảo đảm an ninh, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết hôm 11/9.

Moscow từ lâu kêu gọi một giải pháp ngoại giao nhưng cảnh báo sẽ tiếp tục hành động quân sự cho đến khi “căn nguyên” được xử lý. Nga nhấn mạnh thỏa thuận hòa bình phải bao gồm việc Ukraine giữ thế trung lập, phi quân sự hóa và công nhận Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye – những vùng đã gia nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý – là lãnh thổ Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với One America News Network, ông Vance nói rằng các cuộc đàm phán “ít nhất cũng đã được thu hẹp còn một vài vấn đề cốt lõi”.

“Một vấn đề là lãnh thổ”, ông Vance khẳng định, bổ sung: “Người Nga muốn khoảng 6.000 km² mà họ vẫn chưa chiếm được bằng vũ lực. Đó là điều người Nga muốn”.

Về phía Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ cho biết Kiev đang thúc đẩy các bảo đảm an ninh “dù từ châu Âu hay từ một bên nào khác.” Ông nhấn mạnh: “Họ muốn có sự đảm bảo rằng nếu đạt được một thỏa thuận, người Nga sẽ không quay lại sau vài tháng hay vài năm để đòi hỏi thêm”.

Moscow nhiều lần nhấn mạnh không có ý định chiếm toàn bộ Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin từng tái khẳng định điều này khi xung đột leo thang vào năm 2022, và sau đó, khi quân Nga tiến đến Kiev nhưng rồi rút lui.

Ông Vance cho rằng các cuộc đàm phán đã đạt “tiến triển đáng kinh ngạc”, nhưng câu hỏi lớn vẫn là liệu “người Nga và người Ukraine có bước qua cánh cửa hòa bình hay không”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi tiếp tục làm việc tích cực, và tôi tin rằng cuối cùng sẽ đạt được một giải pháp hòa bình. Vấn đề là điều đó kéo dài thêm một năm hay chỉ một tháng nữa, và liệu có thêm 100.000 hay một triệu người phải chết trong quá trình này”.

Tuần trước, Tổng thống Putin đã phát tín hiệu thận trọng lạc quan về triển vọng hòa bình, nói rằng “có ánh sáng cuối đường hầm” sau khi Mỹ chuyển sang vai trò trung gian.

Hồi tháng trước, Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại Alaska. Dù hội nghị thượng đỉnh này không tạo ra bước đột phá nào, nhưng cả hai bên đều coi đó là một bước tiến tích cực.