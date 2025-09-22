Mỹ tung “át chủ bài” mới: B-21 Raider thứ hai lộ diện, thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Nguyên mẫu thứ hai của máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 Raider sẽ được sử dụng để thử nghiệm vũ khí và các hệ thống nhiệm vụ của chương trình, nhà phát triển chính là tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman xác nhận.

Chiếc máy bay này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 11/9 tại cơ sở Plant 42 của hãng ở Palmdale, California, sau khi nguyên mẫu đầu tiên cất cánh vào ngày 10/11/2023.

Một phát ngôn viên của Northrop Grumman cho biết, trong khi nguyên mẫu đầu tiên được chế tạo chủ yếu để “xác thực các nguyên lý khí động học, khả năng điều khiển và mở rộng giới hạn bay”, thì việc phát triển nguyên mẫu thứ hai cho phép chương trình “bước vào giai đoạn thử nghiệm nâng cao hơn: kiểm tra vũ khí và hệ thống nhiệm vụ – yếu tố làm nên bản chất của một máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider”.

Dự kiến, B-21 Raider có thể mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm tới 12 quả bom hạt nhân B61-12 và B61-13 với sức công phá lớn hơn, tên lửa hành trình hạt nhân AGM-181, cùng phiên bản kế nhiệm của bom xuyên phá GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Nguyên mẫu thứ hai của máy bay ném bom B-21. Ảnh: MW.

Hiện nay, phi đội máy bay ném bom của Không quân Mỹ già cỗi hơn đáng kể so với Trung Quốc và Nga, bởi lực lượng này chưa từng mua sắm quy mô lớn bất kỳ dòng máy bay ném bom nào kể từ những năm 1980. Các thương vụ duy nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh là 20 chiếc B-2 được sản xuất hàng loạt và đưa vào biên chế từ năm 1997, nhưng chi phí duy trì quá cao đã khiến Không quân Mỹ không thể chi trả cho kế hoạch ban đầu là 132 chiếc.

Khả năng đang được cân nhắc là B-21 Raider có thể được sản xuất với quy mô lớn chưa từng có, trong đó có nhiều ý kiến kêu gọi chế tạo trên 200 chiếc. Là một máy bay nhỏ hơn B-2, có tầm bay ngắn hơn và tải trọng vũ khí thấp hơn, B-21 được thiết kế để có chi phí vận hành thấp hơn nhiều, giúp triển khai một phi đội lớn hơn trở nên khả thi.

Những chậm trễ và vượt chi phí trong chương trình hiện đại hóa phi đội B-52 – vốn được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoạt động song song với B-21 – đang làm dấy lên khả năng lớp máy bay ném bom cũ này có thể bị buộc phải nghỉ hưu sớm, từ đó càng làm tăng nhu cầu với mẫu oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới.

Theo Military Watch