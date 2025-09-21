Chiến đấu nguy hiểm nhất của Nga bị tố xâm nhập không phận NATO: Tại sao MiG-31 gây lo ngại?

Ba tiêm kích Nga MiG-31BM bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia, buộc NATO triển khai F-35 của Italy cùng Gripen và F-18 từ Thụy Điển và Phần Lan. Sự cố làm căng thẳng NATO – Nga leo thang dữ dội.

Ngày 19/9 vừa qua, 3 tiêm kích đánh chặn MiG-31BM của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga được các nguồn phương Tây báo cáo đã xâm nhập không phận Estonia, buộc Không quân Italy phải triển khai chiến đấu cơ F-35 đóng tại quốc gia Đông Âu này trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Centre.

Ngoài ra, các tiêm kích Gripen của Thụy Điển và F-18 của Phần Lan cũng được điều động xuất kích riêng biệt.

Theo báo cáo, các máy bay chiến đấu Nga đã đi vào không phận Estonia gần đảo Vaindloo trên vịnh Phần Lan ở biển Baltic, cách lãnh thổ Nga khoảng 100 km, và đã tắt thiết bị phát tín hiệu định vị (transponder).

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna gọi đây là “một vụ xâm nhập chưa từng có và trắng trợn — bằng chứng rõ ràng cho thấy sự gia tăng hành động gây hấn của Nga”. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Dovile Sakaliene kêu gọi bắn hạ máy bay Nga ngay cả trong những trường hợp vi phạm không phận nhỏ nhất, viện dẫn ví dụ từ Thổ Nhĩ Kỳ trong thập niên 2010.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã bác bỏ những cáo buộc này.

MiG-31 được cho là có khả năng tác chiến đối không cao nhất trong biên chế Nga. Ảnh: MW.

MiG-31 được đánh giá là máy bay có tiềm năng tác chiến đối không cao nhất trong biên chế Nga, thường được các báo cáo từ phương Tây và Ukraine nhắc đến vì sức mạnh độc nhất vô nhị, thậm chí vượt trội so với những dòng tiêm kích mới hơn như Su-35. Điều này đã được chứng minh nhiều lần trên bầu trời Ukraine.

MiG-31 là tiêm kích duy nhất của Nga có khả năng tấn công mục tiêu đối phương ở khoảng cách lên tới 400 km. Với trần bay cực cao và tốc độ hành trình lớn, MiG-31 cung cấp nguồn năng lượng vượt trội cho tên lửa không đối không R-37, vượt xa khả năng phóng từ Su-35 hay các tiêm kích khác.

Hệ thống cảm biến trên MiG-31 cũng được đánh giá mạnh hơn nhiều so với bất kỳ máy bay chiến đấu chiến thuật nào của Nga hay NATO, cho phép nó tấn công mục tiêu kích thước tiêm kích ở toàn bộ tầm bắn mà không cần sự hỗ trợ từ hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C). Gần đây, các máy bay này còn được cho là bắt đầu tích hợp phiên bản R-37 mang đầu đạn hạt nhân, cho phép chỉ một chiếc đánh chặn có thể vô hiệu hóa cả đội hình máy bay địch.

MiG-31 trên Biển Đen sau khi bị cáo buộc vi phạm không phận Estonia. Ảnh: MW.

Sự việc mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga - NATO leo thang, chỉ 8 ngày sau khi khoảng 20 máy bay không người lái (UAV) được cho là có nguồn gốc từ Nga xâm nhập không phận Ba Lan. Dù các UAV này không gây thiệt hại, một quả tên lửa AIM-120 do Ba Lan phóng ra để đánh chặn đã rơi trúng một tòa nhà dân sự. NATO sau đó đã tăng cường triển khai tiêm kích tại Đông Âu.

Giới quan sát dự đoán căng thẳng sẽ tiếp tục leo thang khi quân đội Ukraine mất dần nhiều khu vực trên chiến tuyến. Làn sóng kêu gọi can thiệp trực tiếp hơn vào Nga tại châu Âu ngày càng mạnh mẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ sụp đổ nhanh chóng của phòng tuyến Ukraine.

Hiện tại, nhân sự của các quốc gia thành viên NATO đã được triển khai rộng rãi tại Ukraine để tham chiến chống Nga, trong bối cảnh khủng hoảng nhân lực của Kiev ngày càng nghiêm trọng do thương vong lớn, khiến vai trò của các lực lượng nước ngoài như Quân đoàn tình nguyện Ba Lan và Nhóm Trinh sát tiền phương Mỹ ngày càng quan trọng trong cuộc chiến.

Theo Military Watch