Nga tăng gấp đôi sản xuất S-400 và S-350: Ấn Độ đặt hàng thêm sau khi "thử lửa" với Pakistan

Tập đoàn Almaz-Antey của Nga đã tăng gấp đôi sản lượng tên lửa S-400 và S-350 trong năm 2025. S-400 tiếp tục là “xương sống” phòng không Nga, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được Ấn Độ dùng đối phó Pakistan.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Almaz-Antey – đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất hệ thống phòng không của Nga – trong năm 2025 đã tăng hơn gấp đôi sản lượng tên lửa cho hệ thống phòng không tầm xa S-400 và tầm trung S-350.

Nhu cầu S-400 từ Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vẫn ở mức rất cao, trong khi tập đoàn này không chỉ có các đơn hàng còn tồn từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, mà còn được kỳ vọng sẽ nhận thêm đơn đặt hàng mới trong hợp đồng đang được đàm phán.

Động thái này diễn ra sau khi quân đội Ấn Độ bày tỏ sự hài lòng cao độ với hiệu quả của S-400 trong vai trò chủ chốt trong chiến dịch phòng không chống Pakistan hồi tháng 5. Đối với Nga, S-400 hiện là tài sản chủ lực bảo vệ không phận, với hơn 35 trung đoàn đang biên chế. Trong ba thập kỷ qua, mức đầu tư vào S-400 còn vượt xa tổng chi phí mua sắm tất cả các dòng tiêm kích cộng lại.

Cảnh phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống S-400. Ảnh: MW.

Trong thông cáo báo chí về việc tăng cường sản xuất, Almaz-Antey cho biết: “Việc đưa vào hoạt động các cơ sở sản xuất mới đã cho phép tập đoàn không chỉ bàn giao một số trang thiết bị cho quân đội trước thời hạn, mà còn tăng gấp bốn lần sản lượng một số loại sản phẩm và nâng công suất đối với nhiều hệ thống tên lửa khác”.

“Tính riêng năm qua, sản lượng thiết bị kỹ thuật cho hệ thống phòng không S-350 Vityaz và S-400 Triumph đã hơn gấp đôi, đồng thời tập đoàn cũng đã làm chủ dây chuyền sản xuất hàng loạt nhiều loại vũ khí tên lửa mới”, thông cáo nói thêm.

Ngay cả trước khi gia tăng công suất, S-400 vốn đã được sản xuất trên quy mô lớn hơn bất kỳ hệ thống phòng không tầm xa nào khác trên thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 1/2023 từng nhấn mạnh quy mô sản xuất này trong chuyến thăm Nhà máy Obukhovsky tại St. Petersburg, tuyên bố rằng riêng cơ sở này đã có công suất vượt cả phần còn lại của thế giới cộng lại. Dù vậy, khẳng định này vấp phải nhiều nghi ngờ.

Nạp tên lửa từ hệ thống S-400 vào ống phóng. Ảnh: MW.

Việc mua sắm S-400 trên quy mô lớn được thúc đẩy nhờ các khoản đầu tư khổng lồ vào việc tái thiết ngành công nghiệp tên lửa phòng không, được Điện Kremlin phê duyệt từ năm 2000. Ba cơ sở sản xuất lớn đã được xây dựng mới hoặc hiện đại hóa, bao gồm một phân xưởng mới của Nhà máy Obukhovsky, Nhà máy Avitek tại Kirov được nâng cấp toàn diện, và Nhà máy NMP tại Nizhniy Novgorod.

Do những chậm trễ nghiêm trọng, các cơ sở này chỉ sẵn sàng sản xuất hàng loạt vào giữa thập niên 2010, nhưng từ đó sản lượng đã tăng vọt, cho phép Nga sản xuất mỗi năm số lượng S-400 đủ trang bị cho nhiều trung đoàn, song song với sản xuất các hệ thống khác như S-300V4 và S-500.

Bệ phóng tên lửa từ hệ thống S-400. Ảnh: MW.

S-400 cũng đã nhiều lần được thử lửa trong chiến sự tại Ukraine, bao gồm cả loại tên lửa tầm xa nhất 40N6. Để đạt tầm bắn cực xa vượt qua đường cong Trái Đất, 40N6 sử dụng dữ liệu chỉ thị mục tiêu từ các radar mặt đất triển khai phía trước hoặc từ radar trên không, với quỹ đạo hai giai đoạn: đầu tiên vươn lên độ cao gần 30.000 mét, sau đó hạ xuống dựa vào dữ liệu chỉ thị để tấn công mục tiêu ngoài đường chân trời.

Tên lửa này lần đầu tiên được sử dụng ở nước ngoài vào tháng 5, khi Không quân Ấn Độ triển khai để bắn hạ các máy bay giá trị cao của Pakistan.

Theo Military Watch