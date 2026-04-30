Mỹ thử nghiệm thành công xe tự hành AI phóng tên lửa chống hạm ROGUE-Fires

Thủy quân Lục chiến Mỹ đang mua sắm hệ thống xe tên lửa không người lái ROGUE-Fires - nền tảng được thiết kế nhằm hỗ trợ các hoạt động tấn công chống hạm trong môi trường đảo, ven biển và phân tán lực lượng.

Hệ thống tác chiến mặt đất không người lái được điều khiển từ xa “Expeditionary Fires” (ROGUE-Fires) này gần đây đã tích hợp thành công hệ thống điều khiển tự động OverDrive, cho phép xe hoàn toàn tự hành trong môi trường địa hình phức tạp mà không cần tín hiệu bên ngoài. Hiểu đơn giản, đây là “Xe không người lái mang tên lửa, có thể điều khiển từ xa hoặc tự hành nhờ AI”, đóng vai trò như một “bệ phóng di động” nhưng không cần lái xe; có thể ẩn nấp, cơ động linh hoạt, giảm rủi ro cho binh sĩ.

Trang tin quân sự Defence Blog cho biết, cuộc thử nghiệm được tiến hành với sự hợp tác giữa Thủy quân Lục chiến Mỹ và công ty khởi nghiệp Overland AI. Đầu tháng 4 vừa qua, trên nguyên mẫu ROGUE-Fires có thể trang bị tên lửa chống hạm, hệ thống OverDrive cùng bộ cảm biến và tính toán SPARK đã được lắp đặt để thử nghiệm thực địa trong môi trường “off-road” (tức những khu vực không có đường giao thông được xây dựng sẵn), nhằm kiểm chứng độ tin cậy của hệ thống tự hành và khả năng cơ động địa hình.

Ngoài ra, hệ thống này áp dụng thiết kế mô-đun, có thể tích hợp trực tiếp lên các phương tiện quân sự hiện có mà không cần phát triển nền tảng mới, giúp giảm chi phí và rút ngắn đáng kể thời gian triển khai.

Overland AI cho biết, quá trình thử nghiệm được xây dựng theo kịch bản thời chiến, mô phỏng tình huống liên lạc và tín hiệu định vị toàn cầu (GPS) bị gây nhiễu hoặc gián đoạn. Trong điều kiện đó, xe ROGUE-Fires có thể hoạt động tự động trong nhiều giờ trên các địa hình phức tạp mà không cần lệnh từ con người hay tín hiệu bên ngoài, đồng thời phối hợp với phương tiện có người lái để kiểm chứng khả năng tác chiến hiệp đồng “người – không người” (MUM-T).

Đại diện công ty Overland AI cho biết kết quả thử nghiệm chứng minh hệ thống OverDrive đã đạt độ chín muồi, có thể đóng góp thực tế cho các nhiệm vụ viễn chinh của quân đội Mỹ.

Hệ thống ROGUE-Fires được phát triển dựa trên nền tảng JLTV, một dòng xe quân sự hạng nhẹ đa nhiệm. Ảnh: USNI.

Trước đó, Overland AI đã thử nghiệm xe không người lái này với Sư đoàn Dù 82 - một đơn vị tinh nhuệ của Lục quân Mỹ, chuyên về tác chiến đổ bộ đường không - ứng dụng thành công trong hậu cần, trinh sát và chống UAV. Lần này, công nghệ được mở rộng sang lĩnh vực hỏa lực.

Defence Blog cũng cho biết dòng xe phóng tên lửa ROGUE-Fires được phát triển dựa trên nền tảng JLTV, một dòng xe quân sự hạng nhẹ đa nhiệm thế hệ mới của quân đội Mỹ. Hiện đã có nhiều biến thể ROGUE-Fires như hệ thống NMESIS trang bị tên lửa chống hạm NSM; cấu hình mang tên lửa hành trình Tomahawk, hay pod hệ thống pháo phản lực dẫn đường chính xác GMLRS của quân đội Mỹ dùng cho tấn công mặt đất.

Trong tương lai, khi tích hợp hệ thống tự hành OverDrive, ROGUE-Fires được kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn khả năng tự động hóa và cơ động nhẹ, cho phép triển khai nhanh để thực hiện các nhiệm vụ như chống hạm và tấn công mặt đất, qua đó nâng cao hiệu quả tác chiến “dùng đất liền chế ngự biển” của quân đội Mỹ.

Các tính năng nổi bật của ROGUE-Fires bao gồm: Không người lái, điều khiển từ xa hoặc tự hành bằng AI; triển khai nhanh, có thể đổ bộ từ tàu, máy bay; tác chiến phân tán, nhiều xe nhỏ, khó bị phát hiện và tiêu diệt và chi phí thấp hơn so với tàu chiến hoặc máy bay.

Theo LTN