Mỹ hướng tới giải quyết vấn đề Ukraine dựa trên tiền tuyến hiện tại

Tổng thống Trump và Putin sẽ có cuộc gặp tại Alaska vào ngày 15/8, bàn thảo giải pháp hòa bình cho xung đột Nga – Ukraine.

Một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tại bang Alaska.

Phát biểu về triển vọng chấm dứt xung đột Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm 10/8 cho rằng con đường hướng tới hòa bình nên dựa trên các đường chiến tuyến hiện tại. Ông mô tả đây là một nền tảng thực tế, dù không hoàn hảo, để đạt được một thỏa thuận hòa giải.

Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Vance ghi nhận công lao của Tổng thống Trump trong việc đạt được bước đột phá có thể đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi lại với nhau.

“Nếu dựa vào đường tiếp xúc hiện tại giữa Nga và Ukraine, chúng ta sẽ cố gắng tìm một thỏa thuận mà cả hai bên có thể chấp nhận…nơi mà việc giết chóc dừng lại”, ông Vance nói, đồng thời thừa nhận “sẽ không ai cảm thấy hoàn toàn hài lòng”.

Ông Vance tuyên bố ông Trump đã thuyết phục được ông Putin rút lại việc từ chối gặp ông Zelensky, và hiện nay lịch trình cho cuộc gặp ba bên đang được bàn thảo. Khi được hỏi liệu ông Putin và ông Zelensky có nên gặp nhau trước khi có sự tham gia của ông Trump hay không, ông Vance đáp: “Tôi không nghĩ điều đó sẽ mang lại nhiều kết quả”, lập luận rằng chính Tổng thống Mỹ mới là người phải “kéo hai bên lại với nhau” để đạt tiến triển thực chất.

Nga từ lâu đã khẳng định mong muốn giải quyết hòa bình xung đột Ukraine, nhưng nhấn mạnh cần đạt được một nền hòa bình lâu dài và ổn định.

Ông Trump và ông Putin dự kiến sẽ gặp nhau vào thứ Sáu tuần tới tại Alaska, với khả năng đạt một thỏa thuận về xung đột Kiev – Moscow là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thẳng thừng bác bỏ bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ, mặc dù Trump cho biết điều này sẽ nằm trong đề xuất thỏa thuận.

Moscow cho rằng việc ông Zelensky tiếp tục giữ chức Tổng thống là vi hiến kể từ khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm ngoái. Ông Putin cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Ukraine để hoàn tất – nhưng không đàm phán – một thỏa thuận ngừng bắn. Ông cũng nhấn mạnh rằng vấn đề tính hợp pháp của vị trí Tổng thống Ukraine cần được giải quyết để đảm bảo tính pháp lý cho bất kỳ hiệp ước nào trong tương lai.