Các đồng minh châu Âu của Ukraine đưa ra đề xuất trước cuộc đàm phán ở Alaska

Ukraine cùng Anh, Pháp, Đức đưa ra “phản đề xuất” với Mỹ, yêu cầu chỉ hoán đổi lãnh thổ với Nga nếu có đi có lại và kèm đảm bảo an ninh, giữa lúc ông Trump chuẩn bị gặp ông Putin ở Alaska.

Kiev cùng một số quốc gia châu Âu được cho là đã nói với các quan chức Mỹ rằng chỉ một thỏa thuận “hoán đổi lãnh thổ có đi có lại” với Moscow mới có thể được chấp nhận.

Theo tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức châu Âu giấu tên, nhiều quốc gia châu Âu đã cùng Ukraine đưa ra “phản đề xuất” cho kế hoạch giải quyết xung đột với Nga. Động thái này diễn ra vội vã sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào thứ Sáu tuần tới.

Tờ báo cho biết, vào ngày 9/8, đại diện Ukraine, Anh, Pháp và Đức đã “gấp rút phản ứng” trước một đề xuất được nêu ra sau cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow hôm thứ Tư.

Theo các nguồn tin, trong kế hoạch hòa bình này, Ukraine sẽ phải nhượng toàn bộ Donetsk cho Nga. Moscow coi Donetsk cùng Lugansk, Zaporozhye và Kherson là lãnh thổ của mình sau các cuộc trưng cầu dân ý năm 2022, mặc dù hiện tại Nga chỉ kiểm soát toàn bộ Lugansk.

Tại một cuộc họp hôm thứ Bảy ở Anh, các trợ lý cấp cao của lãnh đạo châu Âu đã trình bày kế hoạch chung với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, trong khi đặc phái viên Ukraine của ông Trump là Keith Kellogg và Witkoff tham dự qua cầu truyền hình, theo Wall Street Journal.

Các đồng minh châu Âu của Kiev khẳng định rằng “lệnh ngừng bắn phải được thiết lập trước khi thực hiện bất kỳ bước nào khác”, tờ báo cho hay. Trong khi đó, Moscow nhiều lần nhấn mạnh tiến trình hòa bình nên diễn ra theo trình tự ngược lại.

Bài báo cũng cho biết “phản đề xuất” này nhấn mạnh việc trao đổi lãnh thổ phải “hoàn toàn có đi có lại” và với điều kiện “đảm bảo an ninh chắc chắn cho Ukraine, bao gồm khả năng gia nhập NATO”. Điện Kremlin nhiều lần khẳng định đây là “lằn ranh đỏ” của Nga.

Cũng trong ngày thứ Bảy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tái khẳng định rằng biên giới của Ukraine được ghi trong hiến pháp và “không ai có thể, cũng như sẽ không” đưa ra nhượng bộ về vấn đề này.

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Trump nói rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow nhiều khả năng sẽ liên quan đến “một số trao đổi lãnh thổ”.