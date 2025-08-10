Su-35 Nga tung hoành bầu trời Ukraine, tích hợp vũ khí mới “hạ gục” đối thủ

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã triển khai tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35 để yểm trợ cho máy bay ném bom và máy bay cường kích trong loạt cuộc không kích vào các cơ sở quân sự và trang thiết bị của quân đội Ukraine.

“Phi hành đoàn của tiêm kích đa năng Su-35S với khả năng siêu cơ động thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện nhiệm vụ trực chiến để hỗ trợ cho Nhóm Tác chiến Phía Nam trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhiệm vụ trực chiến trên không nhằm bảo vệ khu vực được chỉ định, hỗ trợ hoạt động của máy bay ném bom, máy bay tấn công và trực thăng lục quân tiến hành các đòn tấn công vào cơ sở và trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Cơ quan này bổ sung rằng các tiêm kích chiến thuật của Nga có thể xuất kích bất kỳ lúc nào và trong mọi điều kiện thời tiết, sử dụng đa dạng các loại vũ khí phóng từ trên không.

Su-35 đã được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ tại chiến trường Nga – Ukraine, bao gồm chế áp và phá hủy phòng không, không chiến, và hộ tống máy bay chiến đấu. Mẫu tiêm kích này đóng vai trò chủ lực trong các trận không chiến kể từ tháng 2/2022. Một trong những chiến công nổi bật nhất diễn ra vào ngày 5/3/2022, khi Su-35 được cho là đã bắn hạ 4 tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine gần Zhytomyr. Sau đó, Su-35 tiếp tục hạ thêm nhiều Su-27, MiG-29, Su-24M, Su-25, trực thăng Mi-8 và nhiều loại UAV khác.

Sản xuất Su-35 tại Nhà máy máy bay Komsomolsk ở Amur. Ảnh: MW.

Được sản xuất tại Nhà máy Máy bay Komsomolsk-on-Amur ở vùng Viễn Đông Nga, hồi tháng 5 Nga đã tiết lộ rằng họ đang mở rộng dây chuyền sản xuất Su-35, nhằm đáp ứng cả nhu cầu trong nước lẫn đơn hàng quốc tế mới.

Các nguồn tin Ukraine và giới phân tích quốc tế nhiều lần thừa nhận Su-35 giúp Nga chiếm ưu thế rõ rệt so với Mirage 2000, F-16 và Su-27 mà Ukraine đang vận hành.

Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuri Ignat hồi tháng 3 năm nay nhận định: “Những phiên bản mà Ukraine có không thể đấu tay đôi trong không chiến với Su-35. Chúng tôi cần một giải pháp toàn diện…Bao gồm phòng không mặt đất, hệ thống tác chiến điện tử, radar trên không và tên lửa đối không hiện đại”.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Vào cuối tháng 7, Su-35 được xác nhận đã tích hợp tên lửa đối không thế hệ mới R-77M, nâng cao đáng kể năng lực không chiến và khắc phục điểm yếu so với các dòng tiêm kích Trung Quốc và Mỹ.

Tuy vậy, Su-35 vẫn bị đánh giá là yếu thế trước các dòng tiêm kích thế hệ mới như F-35A, J-16 và J-20, phản ánh sự tụt hậu của ngành công nghiệp quốc phòng Nga kể từ khi Liên Xô tan rã. Hiện Nga mới sở hữu khoảng 120 chiếc Su-35, so với hơn 350 chiếc J-16, J-20 và F-35A trong biên chế Không quân Trung Quốc và Mỹ.

Kế hoạch mở rộng sản xuất được kỳ vọng sẽ thu hẹp khoảng cách này, đồng thời đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu. Algeria đã nhận máy bay trong quý I năm nay, Iran xác nhận đặt mua hồi tháng 1, và Triều Tiên cũng được cho là quan tâm tới việc mua sắm.