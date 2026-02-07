TikTok bị cáo buộc tại EU vì các tính năng gây nghiện của ứng dụng

Mặc dù thuật toán dựa trên sở thích người dùng là chìa khóa mang lại thành công toàn cầu cho TikTok, nhưng nền tảng này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Ủy ban Châu Âu.

Vừa qua, cơ quan điều hành Liên minh Châu Âu đã chính thức cáo buộc TikTok vi phạm các quy tắc về nội dung trực tuyến của khối này liên quan đến những tính năng gây nghiện. Cơ quan quản lý yêu cầu TikTok phải thay đổi thiết kế ứng dụng nếu không muốn đối mặt với mức phạt lên tới 6% tổng doanh thu toàn cầu của công ty mẹ ByteDance.

Các cáo buộc của cơ quan giám sát tập trung vào thiết kế gây nghiện của TikTok bao gồm các tính năng như cuộn vô hạn, tự động phát video, thông báo đẩy và hệ thống đề xuất nội dung cá hóa sâu. Mặc dù thuật toán dựa trên sở thích người dùng là chìa khóa mang lại thành công toàn cầu cho TikTok, nhưng nền tảng này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Ủy ban Châu Âu.

Động thái pháp lý này nhấn mạnh sự trấn áp mạnh mẽ của Liên minh Châu Âu đối với các tập đoàn công nghệ lớn, điều vốn đã vấp phải sự phản đối từ chính phủ Mỹ về vấn đề kiểm duyệt và dẫn đến những đe dọa về thuế quan.

Ủy ban Châu Âu đưa ra các cáo buộc sau một năm điều tra theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số đòi hỏi các nền tảng trực tuyến lớn phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết nội dung bất hợp pháp và có hại. Đáp lại, người phát ngôn của TikTok cho rằng những phát hiện sơ bộ của Ủy ban là sai lệch hoàn toàn và không có cơ sở, đồng thời khẳng định công ty sẽ thực hiện các bước cần thiết để khiếu nại.

Cơ quan thực thi công nghệ của Liên minh Châu Âu dẫn chứng rằng việc liên tục tạo ra nội dung mới để thưởng cho người dùng đã thúc đẩy ham muốn cuộn trang không ngừng và đưa não bộ người dùng vào trạng thái tự động hóa. Cơ quan quản lý cho biết TikTok đã không đánh giá đầy đủ cách các tính năng này gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người dùng, bao gồm cả trẻ em và những người dễ bị tổn thương.

TikTok bị cáo buộc lờ đi các chỉ số quan trọng về việc sử dụng ứng dụng cưỡng bức, chẳng hạn như thời gian trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội vào ban đêm và tần suất mở ứng dụng. Cơ quan giám sát cho rằng TikTok dường như thất bại trong việc triển khai các biện pháp hợp lý và hiệu quả như công cụ quản lý thời gian sử dụng thiết bị và kiểm soát của phụ huynh để giảm thiểu rủi ro.

Do đó, nền tảng này cần phải thay đổi thiết kế cơ bản. Người đứng đầu bộ phận công nghệ của Liên minh Châu Âu Henna Virkkunen nhấn mạnh rằng TikTok phải thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ trẻ vị thành niên tại châu Âu. Ủy ban đề xuất TikTok nên vô hiệu hóa tính năng cuộn vô hạn theo thời gian, triển khai các khoảng nghỉ hiệu quả và điều chỉnh hệ thống đề xuất.

Bà Virkkunen cũng cho biết các cuộc điều tra đối với những nền tảng trực tuyến khác đang tiến triển tốt và các quyết định tiếp theo sẽ được đưa ra trong vài tháng tới. Trước đó, Facebook và Instagram của Meta cũng từng bị cáo buộc vi phạm đạo luật tương tự vào tháng mười năm ngoái vì các thiết kế giao diện lừa dối.

Các cơ quan quản lý cũng yêu cầu Snapchat, YouTube, Apple và Google cung cấp thông tin về hệ thống xác minh tuổi để ngăn chặn trẻ vị thành niên tiếp cận tài liệu gây hại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha và Ấn Độ đang cân nhắc cấm thanh thiếu niên truy cập mạng xã hội do lo ngại về công nghệ gây nghiện. Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chặn trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội lớn. TikTok có quyền xem các tài liệu của Ủy ban và phản hồi bằng văn bản trước khi cơ quan giám sát ban hành quyết định cuối cùng về hình phạt.

Theo Reuters