Tin nóng công nghệ 23/1: Châu Âu xây phòng thí nghiệm ung thư trong không gian

TikTok thoát án cấm tại Mỹ nhờ thỏa thuận thành lập liên doanh mới; châu Âu lên kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm ung thư trong không gian; Google và Spotify tung các nâng cấp quan trọng… là những tin nóng công nghệ ngày 23/1.

1. Hệ thống AI hậu lượng tử đầu tiên cho phép doanh nghiệp vận hành AI không cần dữ liệu thô

Siêu máy tính AI của phòng thí nghiệm lượng tử Google. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty Integrated Quantum Technologies vừa ra mắt nền tảng hạ tầng AIQu VEIL giúp giải quyết bài toán hóc búa về bảo mật dữ liệu cho các doanh nghiệp. Theo thông báo từ phía công ty, hệ thống này cho phép triển khai trí tuệ nhân tạo mà không cần tiếp xúc với dữ liệu thô hoặc dữ liệu nhạy cảm.

Công nghệ lõi mang tên ICA giúp chuyển đổi thông tin thành các biểu diễn vectơ đã được ẩn danh và nén lại trước khi đưa vào mô hình xử lý. Điều này khác biệt hoàn toàn với các kiến trúc truyền thống vốn dựa vào việc truy cập trực tiếp dữ liệu gốc vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh mạng. Đặc biệt giải pháp này còn giúp các tập đoàn đa quốc gia vận hành một hệ thống trí tuệ nhân tạo duy nhất trên toàn cầu thay vì phải sao chép hạ tầng tại từng khu vực để tuân thủ luật cư trú dữ liệu. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp bảo vệ thông tin trước cả những mối đe dọa từ máy tính lượng tử trong tương lai.

2. Châu Âu công bố kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm ung thư đầu tiên ngoài không gian

Phòng thí nghiệm không gian vi trọng lực. Ảnh: Interesting Engineering.

Châu Âu đang chuẩn bị đưa các nghiên cứu ung thư vượt ra khỏi ranh giới Trái Đất thông qua một dự án thương mại đầy táo bạo.

Tại Davos, công ty SPARK Microgravity đã tiết lộ kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm ung thư quỹ đạo chuyên dụng đầu tiên của châu lục này.

Cơ sở này sẽ vận hành trong môi trường quỹ đạo thấp nhằm tận dụng điều kiện vi trọng lực để quan sát các tín hiệu sinh học vốn bị che khuất bởi trọng lực.

Trong không gian, các nhà khoa học có thể nuôi cấy khối u ba chiều mô phỏng chính xác hành vi bên trong cơ thể người mà không bị biến dạng do quá trình lắng đọng tế bào.

SPARK Microgravity dự kiến thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 5 tới với sự hỗ trợ từ Tập đoàn Không gian Thụy Điển.

Đây là bước đi chiến lược nhằm biến nghiên cứu không gian thành công cụ chuẩn mực trong quá trình phát triển thuốc điều trị ung thư tương lai.

3. Google nâng cấp tìm kiếm cá nhân hóa sâu với tính năng Personal Intelligence

Google tìm kiếm cá nhân hóa đã ra đời. Ảnh: BGR.

Google vừa công bố bước tiến quan trọng trong việc cá nhân hóa công cụ tìm kiếm thông qua tính năng Personal Intelligence trong AI Mode.

Theo đó, người dùng đăng ký các gói AI Pro và AI Ultra tại Mỹ có thể cho phép Gemini truy cập dữ liệu từ Gmail và Google Photos để nhận kết quả tìm kiếm sát thực tế đời sống.

Thay vì những câu trả lời chung chung, hệ thống sẽ kết nối các dữ liệu như email hay ảnh gia đình để đưa ra gợi ý du lịch và mua sắm chính xác theo sở thích cá nhân.

Google khẳng định tính năng này là tùy chọn và dữ liệu cá nhân sẽ không được dùng để huấn luyện các mô hình Gemini trong tương lai.

Hiện tại Personal Intelligence vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm tại Google Labs và chỉ hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh. Đây được xem là nỗ lực của gã khổng lồ tìm kiếm nhằm gia tăng hiệu suất làm việc trực tuyến cho người dùng toàn cầu.

4. TikTok thoát án cấm tại Mỹ

TikTok thoát án cấm tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn ByteDance vừa chính thức hoàn tất thỏa thuận thành lập một liên doanh mới do các nhà đầu tư Mỹ nắm quyền kiểm soát nhằm tránh lệnh cấm hoạt động đối với ứng dụng TikTok.

Theo đó, liên doanh có tên TikTok USDS Joint Venture LLC sẽ chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu người dùng cùng các thuật toán thông qua những biện pháp an ninh mạng nghiêm ngặt.

Đây là cột mốc quan trọng khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài từ năm 2020 liên quan đến các lo ngại về an ninh quốc gia.

Trong liên doanh này các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế như Oracle, Silver Lake cùng MGX sẽ nắm giữ tổng cộng 80,1% cổ phần. Trong khi đó ByteDance chỉ còn giữ lại 19,9% tỷ lệ sở hữu tại thị trường có hơn 200 triệu người dùng này. Thỏa thuận được xem là giải pháp dung hòa giúp bảo vệ quyền lợi của người dùng lẫn các bên liên quan.

5. Spotify ra mắt tính năng tạo danh sách phát bằng trí tuệ nhân tạo

Spotify ra mắt tính năng AI mới. Ảnh: Reuters.

Spotify vừa chính thức triển khai tính năng danh sách phát theo yêu cầu tại Mỹ và Canada.

Công cụ mới này cho phép người dùng trả phí tự thiết kế danh sách nhạc cá nhân dựa trên thói quen nghe và các câu lệnh văn bản cụ thể.

Khác với những gợi ý tự động trước đây, tính năng này giúp người nghe chủ động định hình trải nghiệm âm nhạc bằng cách đặt ra các quy tắc riêng cho thuật toán.

Spotify cho biết danh sách phát có thể được lên lịch làm mới hàng ngày hoặc hàng tuần để đảm bảo nội dung luôn bắt kịp xu hướng cá nhân.

Động thái mở rộng này diễn ra ngay sau khi hãng thông báo tăng giá gói thuê bao cao cấp lên mức 12,99 USD mỗi tháng tại thị trường Mỹ. Đây là chiến lược quan trọng nhằm thu hút thêm người dùng chuyển đổi từ bản miễn phí sang các gói dịch vụ trả tiền đầy tiềm năng.

Theo Interesting Engineering, BGR, Reuters