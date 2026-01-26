close Đăng nhập

Vốn hóa F88 chạm mốc 1 tỷ USD

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Đà tăng mạnh của cổ phiếu không chỉ giúp F88 trở thành “kỳ lân” mới tại Việt Nam mà còn khiến giá trị tài sản của các cổ đông lớn tăng vọt.

Vốn hóa F88 chạm mốc 1 tỷ USD

Tin liên quan

Từ khóa:

#Phùng Anh Tuấn #F88 #cổ phiếu F88

Đừng bỏ lỡ

Short Video

Bamboo Airways và Xanh SM bắt tay nhau làm gì?

Bamboo Airways và Xanh SM bắt tay nhau làm gì?

Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Xanh SM vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất triển khai các chương trình hợp tác chiến lược trong năm 2026 với Bamboo Airways.

Chung cư tại Nghệ An bốc cháy dữ dội, thiêu rụi tài sản

Chung cư tại Nghệ An bốc cháy dữ dội, thiêu rụi tài sản

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Tân Hợp (phường Trường Vinh, Nghệ An) ngày 16/1 khiến lửa bùng phát dữ dội từ căn hộ tầng 2, lan nhanh lên tầng trên. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong căn hộ, không gây thiệt hại về người.